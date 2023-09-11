Допоможе у війні на виснаження: що отримає Путін разом зі зброєю з КНДР, — Bloomberg

Постачання північнокорейського озброєння до РФ дасть "перепочинок" російській військовій промисловості, щоб надалі наростити власне виробництво. Це дозволить Москві дотримуватися стратегії затяжної війни.

Якщо Північна Корея надасть Росії зброю і боєприпаси, це може сприяти затягуванню військових дій в Україні. Однак експерти вважають, що північнокорейське озброєння технічно недостатньо розвинене, щоб переломити хід війни, яка триває вже другий рік. Про потенційну військову допомогу Пхеньяна Москві йдеться в матеріалі агентства Bloomberg від 11 вересня.

Автори публікації зазначають, що лідер КНДР Кім Чен Ин уперше за чотири роки відвідає Російську Федерацію і зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним. На думку американців, під час переговорів глави держав обговорять постачання озброєння і боєприпасів до РФ. І хоча сторони заперечують постачання зброї, пишуть оглядачі, слід взяти до уваги той значний арсенал озброєнь, яким володіє Північна Корея.

"Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерійських знарядь і некерованих ракет, які можуть бути використані в озброєнні радянських часів, що застосовується Росією для невибіркових атак по Україні", — йдеться в матеріалі.

На думку професора Військово-морського коледжу США Теренса Роеріга, постачання зброї з КНДР значною мірою полегшить Росії вести війну на виснаження

"Значна частина стратегії Путіна полягає в оцінці того, що Росія може пережити Україну і підтримку Заходу, яка необхідна для виживання України. Збільшення кількості боєприпасів дозволяє Путіну продовжувати цю стратегію", — сказав він.

Крім того, додаткові поставки боєприпасів дозволять російській оборонній промисловості виграти час і наростити власне виробництво. Старший науковий співробітник Центру досліджень нерозповсюдження з проблеми нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Девід Шмерлер вважає, що звернення по військову допомогу до Північної Кореї допоможе заповнити прогалини в боєприпасах та інших системах озброєнь, які насилу заповнюють російські виробники зброї.

Передбачається, що серед північнокорейських боєприпасів, які можуть бути занесені до списку побажань Путіна, є артилерійські снаряди калібру 122 мм і 152 мм, а також ракети калібру 122 мм. Також до цього списку можуть потрапити протитанкові ракети і ракети класу "земля-повітря". Крім того, КНДР має у своєму розпорядженні значний арсенал старих танків радянських танків, таких як Т-54 і Т-62. Подібні зразки вже були помічені в Україні, тому корейська техніка може послужити донором запчастин.

Тим часом багаторічні санкції не дозволили КНДР створити озброєння, яке здатне конкурувати з передовими зразками США і країн НАТО, і яке було надано українським збройним силам.

Раніше повідомлялося, що в обмін на поставлене озброєння для ЗС РФ Пхеньян може отримати російські військові технології, доступ до яких був закритий для КНДР через санкції. Може йтися про технології в галузі ракетно-ядерного озброєння, що стане великим поштовхом для військових програм Північної Кореї.