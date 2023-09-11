"Два комбіновані удари": ЗС РФ атакували Кривий Ріг ракетами та Shahed (фото, відео)

Пуски ударних дронів-камікадзе здійснювалися з району Єйська та Приморсько-Ахтарська. Командування зазначає, що для атаки ЗС РФ також застосували протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59.

Вночі і вранці 11 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували ракетами та ударними БПЛА типу Shahed-136/131 Кривий Ріг Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

"Було два комбіновані удари із застосуванням ракет та Шахедів. Головне — без втрат", — сказав Олександр Вілкул.

Він зазначив, що вночі та вранці місцеві жителі чули вибухи — роботу сил ПВК "Схід", які знищили 11 БПЛА на території міста та району. У Криворізькому районі сталася пожежа, проте рятувальники її вже загасили. У Гречаноподівській громаді було пошкоджено чотири приватні будинки та декілька господарчих споруд. У Кривому Розі продовжує стабільно працювати вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи.

"Загроза повторних атак залишається високою, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги", — наголосив він.

Крім цього, окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровської області. У результаті чого пошкодження зазнало приватне підприємство, два будинки, газогін. Загиблих немає.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що Дніпропетровську область атакували ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією.

"Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих", — заявив він.

У Повітряних силах ЗС України повідомили, що вночі 11 вересня було знищено 12 ударних дронів типу Shahed-136/131. Ворог їх запустив з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).

"Зафіксовано пуски 12 "шахедів" у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи", — йшлося в повідомленні.

Наголосили, що сили та засоби Повітряних сил разом із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили 12 БПЛА Shahed-136/131 у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Також був ліквідований один дрон невстановленого типу.

На Дніпропетровщині ЗС РФ застосували тактичну авіацію. Ворог випустив протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків Су-34/Су-35.

Нагадаємо, 6 вересня російські військові обстріляли Костянтинівку Краматорського району Донецької області. У результаті чого відомо про 15 загиблих та 36 поранених.

Вранці 6 вересня ворог атакував Київ ракетами різних типів, включно з Х-101/555/55 і балістичними ракетами. Усі ворожі цілі були збиті, жертв серед людей немає.