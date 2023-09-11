Фантазії чи реальність: у РФ мають намір прийняти на озброєння чотири літаки Ту-160М, — експерти

Може йтися про машини, які пройшли деяку модернізацію. За деякими даними, літаки будуть оснащені новими двигунами НК-32-02 та іншими оновленими "конструктивними елементами".

На початку вересня російські ЗМІ з посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу повідомили, що до кінця 2023 року ПКС Росії отримають чотири нові стратегічні бобардировщики Ту-160М. Однак насправді може йтися не про будівництво нових машин, а про якусь модернізацію радянських літаків за програмою "відтворення" протягом 2020-2022 років. Про те, як йдуть справи з введенням в дію нових зразків авіації, йдеться в матеріалі Defence Express від 10 вересня.

Оглядачі пишуть, що Росія планує збільшити кількість стратегічних ракетоносців до 20 одиниць, щоб сформувати в такий спосіб новий полк дальньої авіації і розмістити його на Далекому Сході.

Після цього намічається виробництво перспективних літаків "Вироби 80" з індексом "ПАК ДА", розробка яких нібито вже завершена.

Тим часом, за гучними заявами міністра оборони РФ може стояти цілком тривіальне введення чотирьох уже наявних літаків Ту-160, які пройдуть певну модернізацію. Зокрема, західні оглядачі з The Military Balance зазначають, що наразі Росія має 16 одиниць типу Ту-160, і для того, щоб досягти позначки у 20 машин, достатньо поставити на озброєння вже готові літаки.

"Тут ідеться саме про те, що російська авіація має нарешті отримати літаки, які були модернізовані або складені з радянських заготовок за програмою "відтворення" протягом 2020-2022 років", — наголосили експерти.

Що стосується модернізації, то за даними російських джерел, Ту-160М матиме нові двигуни НК-32-02 та інші "окремі конструктивні елементи". Хоча раніше йшлося про те, що літаки будуть оснащені радикально оновленою бортовою електронікою.

Крім того, ресурс модернізованих Ту-160 буде таким самим, як і у старих машин, які були зібрані за заготовками радянських часів.

Нагадаємо, наприкінці травня 2020 року російське агентство ТАСС повідомило, що в РФ почали створювати перший зразок нового стратегічного бомбардувальника "Виріб 80". Очікувалося, що роботи зі створення нового перспективного літака мають бути завершені ще 2021 року.