"Потужний контингент": у ГУР дізналися, скільки солдатів і техніки РФ зосередила в Україні

У розвідці розповіли, що у військах Росії на окупованих територіях безліч танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню і ракетних систем.

На тимчасово окупованих українських територіях, включно з Кримом, перебуває понад 420 тисяч російських військових. Про це повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), передає Укрінформ.

"РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях і на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, що забезпечують окупаційну владу на наших територіях", — заявив він.

У цифрах це має такий вигляд:

420,000 особового складу;

2260 танків (15-20% танки Т-54/62);

5260 ББМ;

3050 артсистем;

920 РСЗВ;

46 ОТРК;

360 літаків;

320 вертольотів;

64 кораблів/катерів;

5 підводних човнів.

Скібіцький висловив думку, що попри понад півтора року проведення повномасштабної агресії з боку Росії, країні так і не вдалося досягти своєї стратегічної мети — повної окупації української території.

"Потім були інші стратегічні цілі. Насамперед — повна окупація Луганської та Донецької областей. І саме зараз, на сьогоднішній день, найбільш активні бойові дії РФ проводить, по суті, на двох напрямках — Куп'янськ-Лиман, і це Мар'їнка-Донецьк для того, щоб виконати хоч якесь завдання і повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької області", — додав він.

Представники ГУР зазначили, що це дуже значні збройні сили, що включають безліч танків, бронетранспортерів, артилерійських систем, систем залпового вогню і ракетних систем.

Нагадаємо, 7 вересня російські війська залучають під Бахмутом новітні зразки техніки, у бій ідуть як танки Т-90М "Прорив", так і нові модифікації БМП.

Також 5 вересня ЗСУ розбили дронами відразу дві САУ "Нона" і БМП окупантів.