Т-80БВМ і полегшені Abrams: США і РФ змінюють акценти у виробництві танків, — ЗМІ

Військове керівництво РФ поставило "Уралвагонзаводу" завдання почати з нуля виробництво ОБТ Т-80. Водночас у США, з урахуванням військових дій в Україні, розпочали відродження колись занедбаного проекту, а саме M1E3 Abrams.

Росія відновить виробництво танків Т-80. Ця ініціатива означає не просто модернізацію або ремонт наявних моделей, а повномасштабне виробництво цих бойових машин з нуля. Водночас на тлі військових дій в Україні американці оголосили про модернізацію танка Abrams, який має стати більш маневреним за рахунок зниження загальної маси. Про те, як і чому змінилися пріоритети двох держав у виробництві ОБТ йдеться в матеріалі видання Bulgarian Military.

Чому не Т-90 "Прорив"

Директор корпорації "Уралвагонзавод" Олександр Потапов 10 вересня зробив сенсаційну заяву про те, що перед компанією російські військові поставили завдання відновити виробництво основних бойових танків (ОБТ) Т-80 з газотурбінними двигунами.

"Таке завдання стоїть, принаймні військові перед нами його поставили. І ми зараз активно взаємодіємо, працюємо, опрацьовуємо ці питання і з Міністерством промисловості і торгівлі, тому що це вимагає, відповідно, потужностей нових", — розповів він.

При цьому зазначалося, що останнім часом компанія займалася лише модернізацією цих ОБТ. Так новітній варіант танка — Т-80БВМ — оснащений газотурбінним двигуном потужністю 1250 к.с. Це сучасне оновлення було інтегровано в бронетанкові підрозділи російських збройних сил із 2019 року, що знаменує собою значний крок уперед у сфері військових технологій, пишуть оглядачі.

Однак виникає питання, чому російські виробники не нарощують випуск більш сучасних танків Т-90М "Прорив"?

танк Т-80БВМ

"Можна припустити, що рішення про прийняття нового Т-80 на озброєння зумовлене насамперед його рентабельністю, враховуючи величезну кількість необхідних танків. Однак не менш імовірно, що Т-80БВМ, спеціально розроблений для експлуатації в екстремальних полярних умовах, планується використовувати в арктичних підрозділах", — вважають експерти.

Модернізації основного бойового танка M1E3 Abrams

Зі свого боку американці вирішили повернути на озброєння більш ранні моделі Abrams, попередньо провівши їхню модернізацію. Несподівано для всіх у Пентагоні оголосили про те, що планують припинити подальше вдосконалення свого провідного бойового танка, відомого як Abrams System Enhancement Package Version 4 (SEPv4). У зв'язку з цим у США розпочали відродження колись занедбаного проєкту, а саме M1E3 Abrams.

"При ретельному аналізі стає цілком очевидним, що тривала затримка з випуском довгоочікуваного танка M1A2 Abrams SERp4 пов'язана насамперед із триваючими військовими діями в Україні", — пишуть оглядачі.

Схожу версію озвучив і керівник програми наземних бойових систем Сухопутних військ США генерал-майор Гленн Дін. За його словами танк Abrams у його нинішньому стані "перебуває на критичному етапі, коли будь-яке подальше розширення його функціональних можливостей неминуче призведе до збільшення маси". Тому існує нагальна потреба в значному зменшенні його технічного оснащення.

танк M1E3 Abrams

Ймовірно, одна з цілей постачання в Україну американських Abrams — вивчити їхні експлуатаційні можливості в нових умовах ведення війни. При цьому Пентагон отримає безцінні дані, які можуть виявитися корисними для поліпшення характеристик модифікації M1E3 Abrams, що готується до випуску, підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що на думку італійського військового аналітика Томаса Тейнера, західні зразки танків, як-от Challenger 2, M1 Abrams і Leopard 2, є більш боєздатними, як порівняти з російськими Т-72, Т-80 або Т-90. Серед одного з аргументів експерт вказав на те, що російські машини не здатні пробити лобову броню західних "колег" з дистанції 2 км.