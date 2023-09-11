Командний "Тигр": ЗС РФ хоче поліпшити управління військами за допомогою системи зв'язку П-230Т

Броньовики "Тигр-М" з модулем П-230Т позиціонуються як командно-штабні машини та передовий пункт управління. Він забезпечує захищений телефонний зв'язок, відеоконференцзв'язок і можливість управління передачею електронних даних, як на стаціонарній позиції, так і в русі.

Росія представила модернізований варіант бронемашини "Тигр-М", на яку був встановлений модуль броньованої комплексної апаратної зв'язку П-230Т. Він призначений для забезпечення пункту управління командувача військами округу і здатний працювати з сучасними засобами управління інформацією та зв'язку. Про це 11 вересня повідомили оглядачі іспанського ресурсу Defensa.

Модуль здатний передавати всі види відеоданих та інформації між командиром підрозділу батальйонного рівня та його нижніми ланками, а також з вищими ланками, якими, як правило, є підрозділи дивізійного рівня.

"Для полегшення цього важливого сьогодні завдання, що впливає на більш швидке і якісне ухвалення рішень, в інтер'єр бронеавтомобіля "Тигр-М" 4х4 інтегроване різне обладнання, є посадочні місця для командира і помічника, а також водія і офіцера військової охорони на передніх сидіннях", — пишуть оглядачі.

Броньовик із П-230Т розглядають як машину передового пункту управління, що передбачає захищеність комплексу та екіпажу від стрілецької зброї й осколків.

Технічні подробиці

На верхній частині броньованої командно-штабної машини "Тигр-М" розташовані антени, які забезпечують як передачу даних, так і приймання інформації від вищих або нижчих структур. У російській армії система П-230Т виконує функції управління різними телекомунікаційними засобами, включно із захищеним телефонним зв'язком, відеоконференцзв'язком і можливістю управління передачею електронної кореспонденції, як на стаціонарній позиції, так і в русі.

Радіоканал П-230Т працює на частотах від 3,9 до 4,2 МГц, чотири радіоканали мають швидкість 2 048 кілобіт, що відповідає каналу супутникового зв'язку. За допомогою мобільного командно-диспетчерського комплексу можна організувати захищені відеоконференції з 4 різними операторами та телефонний зв'язок з 8 різними операторами.

Бронемашина "Тигр-М" з модулем зв'язку П-230Т

Іспанські експерти зазначили, що "Тигр-М" із колісною формулою 4х4 у конфігурації П-230Т — це суттєве досягнення, яке підвищить можливості російських військ в управлінні операціями в умовах поточних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони РФ замовило партію оновлених броньовиків "Тигр-М" сумнівної версії. Машину назвали "Скажений Макс" через величезні листи навісного бронезахисту, які нібито допоможуть виконувати завдання з охорони колон і розвідки.