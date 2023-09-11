У окупованому Донецьку загинув російський військкор Геннадій Дубовий: подробиці (фото)

За інформацією окупантів, його посеред дня на смерть збила автівка.

Російський військкор Геннадій Дубовий помер у Донецьку у віці 56 років. Про це повідомив у Telegram пропагандист Олександр Коц. За його словами, Дубового збила машина.

"У Донецьку загинув військор Геннадій Дубовий. Збила машина. Земля пухом", — написав Коц.

Інформацію про загибель Дубового підтвердили також окупант Олександр Жучковський та анонімний Telegram-канал окупантів "Записки ветерана".

Хто такий Геннадій Дубовий

Дубовий висвітлював діяльність бойовиків на окупованому Донбасі. У квітні 2014 року записався до лав проросійських бойовиків на Донбасі і став військкором та бійцем підрозділу "ДНР", яким керував Арсеній Павлов ("Моторола"), потім підрозділів "Вікінга" та "Боцмана". Під час бою в аеропорту Донецька отримав поранення.

Геннадій Дубовий

Внесено до бази даних українського сайту "Миротворець".

Фото з місця ДТП.

Нагадаємо, що 2 квітня, у Санкт-Петербурзі у кафе "Street food bar" пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинув російський вiйськкор та пропагандист Владлен Татарський, який проводив у закладі творчий вечір.

Раніше повідомлялося, що російський пропагандист Антон Красовский боїться участі Татарського. Він почав озиратися на вулиці і шукати міни-"пелюстки" в своєму під'їзді.