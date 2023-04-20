Почав шукати "пелюстки" під ногами: пропагандист Красовский боїться участі Татарського

Журналіст заявляє, що вже не почувається у безпеці, як раніше, і побоюється, що його можуть ліквідувати.

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Російський пропагандист Антон Красовський, який закликав вбивати українських дітей, а також закривати українців в хатах і спалювати там живцем, став непокоїтися про своє життя. Він поскаржився, що вже не може ходити вулицями міста, як було раніше. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Красовській зізнався, що боїться, що йому можуть підкласти протипіхотну міну просто в під'їзді його будинку.

"Підіймався зараз додому пішки сходами (ліфта немає в мене, — не належить) і на розбитих сходах своїх інстинктивно видивлявся "пелюстки". Ось папірець якийсь зелений, уламок пляшки, етикетка. Не знаю, чи зможу я тепер колись мирно не дивитися під ноги", — написав він.

Раніше по Красовському "пройшовся терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, заявивши, що не вірить у патріотизм його та його колеги Маргарити Симоньян.

"Коли головна пропагандистка від патріотизму ця Маргоша Симоньян — абсолютна алкоголічка, яка розклалася, і той самий Антон Красовський, який донедавна в неї був, той же самий під*рас, був одним із головних патріотів — ну про що можна далі говорити", — сказав Гіркін.

Нагадаємо, що в Росії ліквідували російського пропагандиста Владлена Татарського, презентувавши йому статуетку на його творчому вечорі. Подібні статуетки стали отримувати військові експерти, які підтримують війну в Україні.

Нагадаємо, що директора російського пропагандистського ресурсу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, який раніше закликав до геноциду українців, було заочно засуджено в Україні на 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.