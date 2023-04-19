Щось встромлять як Каддафі: Гіркін передрік, чим закінчиться політична кар'єра Путіна (відео)

Терорист звинуватив російську владу у нещирості, відсутності "нормальної пропаганди" та обклав лайкою головних "патріотів" російського телебачення.

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Колишній лідер донецьких бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін в межах діяльності "Клубу розгніваних патріотів", який він нещодавно створив, накинувся з критикою на пропагандистів Маргариту Симоньян та Антона Красовського, а також обурився нещирістю російських керманичів. Про це він сказав на відео, яке виклали в мережі.

"Наші чинні керівники самі не вірять в те, що говорять. Коли головна пропагандистка від патріотизму ця Маргоша Симоньян — абсолютна алкоголічка, яка розклалася, і той самий Антон Красовський, який донедавна в неї був, той же самий під*рас, був одним із головних патріотів — ну про що можна далі говорити", — сказав Гіркін.

Він обурився, що в вищих колах РФ немає єдиної позиції і чесності, що є проблемою.

"Поки у нас не буде відносної чесності у влади і не буде лицемірства — не вийде нічого. І тут моя достатньо жорстка апеляція Путіну, вона йде не для того, щоб скинути, а намір проштовхнути спробу позбутися усього цього гі*на, яке навколо нього згуртувалося з єльцинських часів. і займає всі місця — нічого не вийде. Почніть із себе. Поки влада вважає, що національним і патріотичним має бути тільки народ, а їх це не стосується — нічого не вийде, і не вийде нормальної пропаганди", — сказав він.

На останок свого виступу Гіркін додав, що пенсіонерки, які зараз споживають російську пропаганду, будуть так само радіти, коли президенту РФ Володимиру Путіну щось встромлять "в задницю" як лівійському лідеру і терористу Муамару Каддафі.

Нагадаємо, що 9 квітня Гіркін заявив, що російського президента Володимира Путіна ніхто не замінить у разі його смерті чи потенційного усунення. Питання, за словами Гіркіна, у тому, що іншого президента в Росії дійсно немає. Путін власноруч створив таку "чудову систему", додав він.

20 березня Ігор Стрєлков-Гіркін жорстко дав "пораду" президенту РФ Путіну, мовляв, той багато часу приділяє постановкам і не поспішає робити реальні кроки в керівництві країною.