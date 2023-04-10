"Путіна не замінити": Гіркін назвав главу Федеральних Зборів РФ Матвієнко "божевільною бабусею" (відео)

Ексглавар бойовиків поскаржився на російських топчиновників — вони абсолютно непопулярні та анекдотичні. Володимир Путін спеціально створив таку систему для себе, упевнений терорист.

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Російського президента Володимира Путіна ніхто не замінить у разі його смерті чи потенційного усунення. Про це сказав колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) у відеозверненні, яке з'явилось у YouTube 9 квітня.

"Що сказати, за фактом президент у нас поки що лідер нації та буде таким, поки, не дай Боже, або не помре, або його повалять. Або сам не піде — не скаже "йду, я втомився". Це не тому, що він мені подобається чи ні. Як ви помітили, я ставлюсь до нього більш ніж критично", — пояснив терорист свою позицію.

Питання, за словами Гіркіна, у тому, що іншого президента в Росії дійсно немає. Путін власноруч створив таку "чудову систему", додав він.

"Віцепрезидента у нього немає, а на посаді голови Держдуми Росії сидить педе***ст (В'ячеслав Володін)", — прокоментував Гіркін.

Голову Ради Федерації Росії Валентину Матвієнко колишній офіцер ФСБ назвав "божевільною бабусею".

"Податківець абсолютно непопулярний сидить на чолі уряду — всі фігури, які можуть його замінити, або взагалі непопулярні або анекдотичні", — резюмував він.

Нагадаємо, що 2 квітня ексватажок бойовиків казав, як Росія під керівництвом Путіна рухається до поразки в Україні.

А 20 березня Гіркін заявив, що політика російського президента як мінімум безвідповідальна. Він закликав Путіна "просто заткнутися і мовчати".