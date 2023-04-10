"Путина не заменить": Гиркин назвал главу Cовфеда РФ Матвиенко "сумасшедшей бабушкой" (видео)

Экс-главарь боевиков пожаловался на российских топ-чиновников — они абсолютно непопулярные и анекдотичные. Владимир Путин специально создал такую систему для себя, уверен террорист.

Related video

Российского президента Владимира Путина никто не заменит в случае его смерти или потенциального свержения. Об этом сказал бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в видеообращении, которое появилось в YouTube 9 апреля.

"Что сказать, по факту президент у нас пока еще лидер нации и будет таковым, пока, не дай Бог, или не помрет, или его свергнут. Или сам не уйдет — не скажет "ухожу, я устал". Это не потому что он мне нравится или нет. Как вы заметили, я отношусь к нему более чем критично", — пояснил террорист свою позицию.

Вопрос, по словам Гиркина, состоит в том, что по факту другого президента в России нет. Путин собственноручно создал такую "замечательную систему", добавил он.

"Вице-президента у него нет, а на посту главы Госдумы России сидит педе***ст (Вячеслав Володин)", — прокомментировал Гиркин.

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко бывший офицер ФСБ назвал "сумасшедшей бабушкой".

"Налоговик абсолютно непопулярный сидит во главе правительства — все фигуры, которые могут его заменить, все или вообще непопулярны, или анекдотичные", — резюмировал он.

Напомним, что 2 апреля экс-главарь боевиков говорил, как Россия под руководством Путина движется к поражению в Украине.

А 20 марта Гиркин заявил, что политика российского президента как минимум безответственна. Он призывал Путина "просто заткнуться и молчать".