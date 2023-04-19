Что-то воткнут как Каддафи: Гиркин предрек, чем закончится политическая карьера Путина (видео)

Террорист обвинил российские власти в неискренности, отсутствии "нормальной пропаганды" и обложил бранью главных "патриотов" российского телевидения.

Related video

Бывший лидер донецких боевиков Игорь Стрелков-Гиркин в рамках деятельности "Клуба разгневанных патриотов", который он недавно создал, набросился с критикой на пропагандистов Маргариту Симоньян и Антона Красовского, а также возмутился неискренностью российских лидеров. Об этом он сказал на видео, выложенном в сети.

"Наши действующие руководители сами не верят в то, что говорят. Когда главная пропагандистка от патриотизма эта Маргоша Симоньян — абсолютно разложившаяся алкоголичка и тот самый Антон Красовский, который до недавнего времени у нее был, тот же самый пид*рас, был одним из главных патриотов — ну о чем можно дальше говорить", — сказал Гиркин.

Он возмутился, что в высших кругах РФ нет единой позиции и честности, что является проблемой.

"Пока у нас не будет относительной честности у власти и не будет лицемерия — не получится ничего. И тут моя достаточно жесткая апелляция Путину, она идет не для того, чтобы свергнуть, а намерение протолкнуть попытку избавиться от всего этого го*на, которое вокруг него сплотилось с ельцинских времен, и занимает все места — ничего не получится. Начните с себя. Пока власти считают, что национальным и патриотическим должен быть только народ, а их это не касается — ничего не получится, и не получится нормальной пропаганды", — сказал он.

В заключение своего выступления Гиркин добавил, что пенсионерки, которые сейчас потребляют российскую пропаганду, будут так же радоваться, когда президенту РФ Владимиру Путину что-то вонзят "в задницу" как ливийскому лидеру и террористу ">Муаммару Каддафи.

Напомним, что 9 апреля Гиркин заявил, что российского президента Владимира Путина никто не заменит в случае его смерти или потенциального устранения. Вопрос, по словам Гиркина, в том, что другого президента у России действительно нет. Путин собственноручно создал такую "прекрасную систему", добавил он.

20 марта Игорь Стрелков-Гиркин жестко дал "совет" президенту РФ Путину, мол, тот много времени уделяет постановкам и не торопится делать реальные шаги в руководстве страной.