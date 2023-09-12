"Ще роки два-три": у Держдумі закликали росіян готуватися до довгої війни (відео)

Російський політик Петро Толстой заявив, що Україна є серйозним противником, а тривала війна є ціною того, щоб "Росія не почувалася приниженою".

Віцеспікер Державної Думи Російської Федерації Петро Толстой вважає, що війна з Україною може тривати ще кілька років. Про це він розповів в інтерв'ю блогеру В'ячеславу Манучарову 11 вересня.

"Мені здається, ще років два-три, тому що це не швидко. Це серйозний опір. Ворог серйозний", — висловився політик про можливу тривалість війни.

Толстой зазначив, що Україна отримує військову допомогу від багатьох союзників. За його словами, довга війна є ціною того, щоб "Росія не відчувала себе приниженою". Він також заявив, що будь-який народ "втомлюється від цієї ненависті та від війни".

Водночас політик наголосив, що не може робити прогнози в цьому напрямі, оскільки є цивільною людиною.

Говорячи про те, чому Київ висловив бажання вступити до НАТО, Толстой заявив, що Росія "упустила" Україну в 90-х роках. Він також додав, що народи, які "живуть на території колишньої Російської імперії" нібито не можуть існувати окремо від РФ.

Толстой про війну в Україні (38:13)

Нагадаємо, 31 травня Петро Толстой вибачився перед росіянами за те, що свого часу здобув освіту у Франції. Крім того, він назвав стажування у США своєї доньки Олександри "жахливим".

Раніше, 29 травня, Петро Толстой заявив, що російська армія буде змушена піти "далі", якщо західні країни продовжать постачати Україні зброю великої дальності. За словами Толстого, ЗС РФ дійдуть до кордону Польщі.