"Це жахливо": віце-спікер Держдуми Толстой розкаявся за навчання у Європі (відео)

Петро Толстой вибачився перед росіянами через те, що свого часу здобув освіту у Франції. Крім того, він назвав стажування в США своєї дочки Олександри "жахливим".

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Віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой перепросив на камеру через те, що його дочка Олександра свого часу їздила стажуватися до США. Про це політик розповів в ефірі програми "Життя та доля" на каналі "Росія 1".

За словами Толстого, політичні противники й прості громадяни досі нагадують йому про освіту дочки у США і звинувачують у цьому його.

"Вона там не вчилася. Вона їздила на стажування від школи. Їх повезли на два тижні. Вона була в США. Це жахливий мій гріх", — сказав Толстой.

Крім того, він почав звинувачувати сам себе за те, що другу освіту здобув у Франції.

"Я сам здобув другу вищу освіту у Франції. І за це перепрошую. Якщо це кримінал – це жахливо тоді", — сказав політик.

У ході розмови ведучий поставив віцеспікеру Держдуми питання про його родичів. Політик відповів, що деякі з них мешкають у "недружніх країнах". Толстой поскаржився, що через введені санкції він не може відвідати рідню за кордоном.

"Зазиватимемо їх (родичів, — ред.) до Росії майбутнього", — резюмував політик.

Нагадаємо, 30 травня Петро Толстой закликав до жорсткої відповіді на атаку безпілотників у Москві, яка сталася у вівторок. Він також вважає, що потрібно анексувати Харків та захопити Київ.

А 29 травня Толстой заявив, що російська армія буде змушена піти "далі", якщо західні країни продовжать постачати Україні зброю великої дальності. Він зазначив, що Україна в "правильній картинці" Росії повинна мати нейтральний статус — не бути членом ні НАТО, ні Євросоюзу.