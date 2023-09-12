Росгвардія могла почати вербувати раніше ув'язнених бійців ПВК "Вагнер", — ISW

Російська Федерація намагається посилити роль Росгвардії як внутрішнього органу безпеки після заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Російська гвардія може вербувати раніше ув'язнених бійців ПВК "Вагнер". Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 11 вересня заявили, що це, ймовірно, відбувається для подальшого підкорення "вагнерівців" та зміцнення внутрішнього апарату безпеки РФ.

"11 вересня російське опозиційне видання iStories повідомило, що родичі раніше ув'язнених колишніх бійців Вагнера розповіли, що деякі з їхніх родичів отримали запрошення служити в Росгвардії після серії тестів і атестатів", — йшлося в повідомленні ISW.

У російському виданні зазначили, що Росгвардія вимагає від колишніх бійців ПВК "Вагнер" пройти перевірку та надати документи про офіційне помилування засуджених та документи про укладання контрактів з ПВК. Крім цього, російські журналісти з посиланням на військового Росгвардії 2-го батальйону невстановленого московського підрозділу розповіли, що в цьому підрозділі служать ексбійці ПВК "Вагнер", зокрема є й ті, які не мають досвіду "звичайної військової служби". Інший військовослужбовець Росгвардії з Ростова-на-Дону заявив, що колишніх "вагнерівців" з його підрозділу відправили охороняти "стратегічні об’єкти" на території тимчасово окупованої України.

Аналітики вважають, що інформація щодо можливого вербування Росгвардією колишніх бійців "Вагнер" заслуговує на увагу через нещодавні зусилля керівництва РФ посилити роль Росгвардії як внутрішнього органу безпеки після заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 24 червня.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер", які відмовилися підписати контракт із Міноборони РФ та продовжити воювати в Україні, стануть частиною ПВК "ГардСервіс" у Білорусі.

1 вересня ЗМІ повідомляли, що Міноборони РФ візьме під контроль діяльність ПВК "Вагнер" в Африці. Зокрема, президент РФ Володимир Путін підписав указ, який зобов'язує бійців ПВК "Вагнер" присягнути на вірність РФ.