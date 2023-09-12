"Інакшого варіанту не існує": Буданов розповів, як закінчиться війна в Україні (відео)

На думку очільника розвідки, якщо Україна не повернеться до адмінкордонів 1991 року — прикордонні сутички, обміни ракетними ударами та атаками безпілотників продовжуватимуться все життя.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що в Україні війна закінчиться лише поверненням до адмінкордонів станом на 1991 рік. Про це він повідомив на "Ялтинській Європейській Стратегії".

"Щодо моєї особистої позиції — це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує", — сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що в іншому випадку конфлікт може тривати все життя в тій чи іншій формі — продовжуватимуться прикордонні сутички, обміни ракетними ударами та атаками безпілотників.

"Щоб це зупинити, треба повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років", — наголосив керівник ГУР.

Зі слів Буданова, Росія полюбляє згадувати та казати, що поважає світові закони та порядок, але кожного разу порушує ці слова. Ці процеси може зупинити лише повернення до визначених норм і порядків. Зокрема, міжнародне право повинні поважати всі країни.

Він додав, якщо гіпотетично щось відбудеться інакше, то це буде сигналом для всіх, що в будь-якій точці світу можна терористичними способами змінювати світопорядок та життя в цілому, що погано скінчиться не лише для України.

Нагадаємо, 3 вересня британський генерал у відставці Річард Берронс заявив, що Україна зможе перемогти у війні у 2024-2025 роках. Тоді як до зими 2023 року не вдасться наполовину скоротити площу окупованих територій.

15 серпня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що не варто розраховувати на швидку перемогу. З її слів, всі розмови про те, що залишилося почекати "2-3 тижні", "до кінця року" або навіть "наступної весни" не відповідають дійсності.