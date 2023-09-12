США введуть нові санкції проти КНДР, якщо Пхеньян надасть зброю РФ, — Держдеп

Захід закликає дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян узяв на себе, не постачати зброю Росії, оскільки це буде порушенням численних резолюцій Радбезу ООН.

У світлі майбутньої зустрічі президента РФ Володимира Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина представник Держдепу США Метью Міллер заявили, що Вашингтон буде уважно стежити за цією зустріччю. Якщо КНДР надасть Росії зброю, то Сполучені Штати без вагань введуть нові санкції. Про це йдеться в матеріалі інформаційного агентства The Associated Press від 12 вересня.

На думку американських чиновників, Путін може зосередитися на забезпеченні поставок північнокорейської артилерії та інших боєприпасів для поповнення запасів, що скорочуються. У зв'язку з триваючим контрнаступом ЗСУ, Кремль прагне запобігти просуванню українських військ, маючи намір показати, що Росія здатна вести війну на виснаження.

Це, зі свого боку, може чинити додатковий тиск на Сполучені Штати та їхніх партнерів, оскільки побоювання з приводу побоювання затяжного конфлікту зростають.

"Ми закликаємо КНДР дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян узяв на себе, не постачати і не продавати зброю Росії", — зазначає представник Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон.

Водночас у Держдепі висловилися в ультимативній формі. За словами представника Держдепартаменту Метью Міллера, будь-яке передавання зброї з Північної Кореї в Росію буде порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, і в такому разі США без вагань введуть нові санкції.

У такому контексті висловилися й офіційні особи Південної Кореї. Представник МЗС країни Лім Су Сук заявив, що Сеул підтримує зв'язок із Москвою й уважно стежить за перебігом візиту Кім Чен Ина в Росію.

"Жодна держава-член ООН не повинна порушувати санкції Ради Безпеки проти Північної Кореї, беручи участь у незаконній торгівлі зброєю, і вже тим паче не повинна вступати у військове співробітництво з Північною Кореєю, яке підриває мир і стабільність міжнародного співтовариства", — підкреслив Лім.

Раніше західні аналітики прокоментували переговори президента Володимира Путіна і генсека КНДР Кім Чен Ина. Деякі експерти дійшли висновку, що якщо Північна Корея надасть Росії зброю і боєприпаси, це допоможе Москві дотримуватися стратегії затяжної війни і виграти час, щоб наростити власне виробництво озброєння.