Піднявся густий чорний дим: у Севастополі пролунав потужний вибух, — соцмережі (фото, відео)

Наразі невідомо, що саме і де вибухнуло. Окупаційна влада півострова поки не коментувала інцидент. Вибухи чули в Севастополі та Красноперекопському районі.

У вівторок 12 серпня у районі тимчасово окупованого Севастополя місцеві жителі чули потужний вибух. Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі.

У Севастополі та Красноперекопському районі пролунав сильний вибух, після чого в небо піднявся густий чорний дим.

"Поки що невідомо, що саме і де вибухнуло", — йшлося у повідомленні.

Зазначили, що найбільше вибух відчули села Долинка, Воїнка, Новопавлівка, Братське, Новомиколаївка, Орлівське.

Після інциденту Російська Федерація підняла в повітря свою авіацію.

На момент виходу публікації окупаційна влада півострова Крим поки не коментувала вибухи в Севастополі та Красноперекопському районі.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня вісім безпілотників атакувати тимчасово окупований Крим. За інформацією Міністерства оборони Російської Федерації, всі дрони нібито були збиті над акваторією Чорного моря. Ворог назвав цей інцидент "терористичною атакою з боку київського режиму" спрямованою на "об'єкти, розташовані на території РФ".

30 серпня у районі міста Феодосія і селища Приморський на тимчасово окупованому півострові Крим прогриміли вибухи. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито протиповітряна оборона збила крилату ракету. У місцевому Telegram-каналі повідомили, що відбулося три пуски ракет, невідомий об'єкт, ймовірно, влучив у будинок поблизу Керченського шосе у Феодосії. У результаті чого сусідні вулиці частково знеструмило, почалася пожежа.