Виплата 15 млн гривень: матері не віддають тіло загиблого в Бахмуті сина (відео)

Вдова загиблого хоче поховати Сергія Зелінського далеко від рідного села на Хмельниччині. Родичі матері кажуть про корисливий інтерес.

Мати українського захисника Сергія Зелінського Наталія з червня цього року не може отримати з моргу тіло свого сина. При цьому в неї є дозвіл прокуратури та експертиза ДНК. Про це повідомляє "Суспільне".

"Він загинув у Бахмуті. Був поранений у Соледарі, потім пройшов реабілітацію, його знову відправили на Бахмут. І там, 11 червня, син загинув, — розповіла мати загиблого. — У мене всі документи на руках, є всі необхідні дозволи, є ДНК, що це мій син".

Мати загиблого бійця

Жінка практично щодня приходить до моргу в надії забрати тіло сина, але тіло їй не віддають, бо вдова загиблого Ксенія хоче поховати його далеко від його рідного села на Хмельниччині.

За словами матері загиблого, вдова її сина родом із Краматорська, а зараз живе в Німеччині, похорон хочуть влаштувати у Львові.

Мати загиблого в Бахмуті разом із волонтерами

Жінка розповіла, що з невісткою познайомилася вже біля Хмельницького моргу.

Весілля відбулося в березні, коли військовослужбовець приїхав на реабілітацію до Львівської області після поранень.

"А в травні він до мене дзвонив телефоном і каже: мамо, знайди мені адвоката, тому що хочу розлучитися, тому що я так вляпався, що не знаю, куди я голову встромив", — розповіла Наталія Зелінська.

"Вона не повинна бути тут цілодобово. Правильно було б віддати тіло цим батькам, це приниження батьків", — сказала волонтерка Тетяна Юзепчук.

Начальниця бюро судмедекспертизи Наталія Козицька

Мати загиблого вважає, що невістка у змові з директором бюро судмедекспертизи Наталією Козицькою, яка сказала, що і мати загиблого, і вдова наполягали на видачі лікарського свідоцтва про смерть і зобов'язалися поховати.

"Я не вирішую. Якщо люди не можуть помиритися, не можуть вирішити, нехай це вирішить суд. Я не проти", — пояснила Козицька, яка має сумніви щодо автентичності дозволу прокуратури з Хмельницької області, оскільки провадження було відкрито в іншій області та там велися слідчі дії.

Постанова на видачу тіла

Однак у юриста Вікторії Яременко є на руках постанова прокурора Бахмутської окружної прокуратури Дмитра Радковського про надання дозволу на видачу тіла.

Матері не віддають тіло загиблого в Бахмуті сина

"Є висновок — аналіз ДНК. Це її син. 99, 9 %, що це її син, — пояснила юрист. — Була встановлена причина смерті, встановлена особа, що це Зелінський Сергій". Юрист додала, що тіло можуть видати тільки після дозволу обласного бюро судово-медичної експертизи.

За словами адвоката Руслана Малого, навіть суд навряд чи поставить крапку в цій справі, бо законодавство не оперує черговістю щодо того, хто ближчий родич. Однак є негласна преюдиція, згідно з якою дружина вважається ближчим родичем, ніж батьки.

Родичі матері загиблого допускають, що вдова загиблого наполягає на похованні у Львові, оскільки хоче отримати виплату в розмірі 15 млн гривень. Однак, зі слів адвоката, виплата призначена для вдови, неповнолітніх дітей і батьків, незалежно від того, хто ховає загиблого.

Журналісти не змогли отримати коментар адвоката вдови.

Нагадаємо, що на Донеччині через обстріл ЗС РФ загинули два іноземні волонтери.

Також повідомлялося, що на фронті загинув відомий адвокат, який був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки.