ПТРК або осіння багнюка: хто може стати найлютішим ворогом американських танків Abrams, — експерти

Американська машина оснащена засобами, що дають змогу виконувати бойові завдання в складних погодних умовах, зазначають експерти, хоча дощі та багнюка все ж вплинуть на швидкість і маневреність. Але важливим моментом є відсутність у експортних танків секретної броні, що підвищує ефективність протитанкових засобів.

Представники Пентагону повідомили, що перші американські танки Abrams мають прибути в Україну в середині вересня. Однак якщо з якоїсь причини терміни змістять на пізніший час, американські машини можуть прибути в Україну якраз у сезон дощів. На думку оглядачів Bulgarian Military, важкі танки Abrams зіштовхнуться з двома істотними загрозами, і тепер залишилося з'ясувати, який ворог буде небезпечнішим — осіння багнюка чи російські ПТРК.

Чим небезпечне для Abrams бездоріжжя

Оглядачі пишуть, що танки M1 Abrams призначені для експлуатації в різних погодних умовах, включно з дощем і брудною місцевістю. І хоча проливні дощі в Україні та багнюка можуть створити певні труднощі, але вони навряд чи повністю позбавлять танки можливості рухатися.

Танки оснащені потужними двигунами та сучасними системами підвіски, що дає їм змогу рухатися важкопрохідною місцевістю. Однак ґрунт після проливних дощів може певною мірою вплинути на ходові якості танків. Наприклад, багнюка може погіршити зчеплення з дорогою і ускладнити швидке та ефективне маневрування. Крім того, це може підвищити ризик застрявання або замулювання, що потребуватиме додаткового часу і зусиль для відновлення танків.

Тому, хоча танки і можуть працювати в таких умовах, їхні бойові характеристики можуть бути дещо знижені.

Засоби протидії дощу і бруду в танках Abrams

Для зменшення впливу дощу і бруду танки Abrams M1 оснащені засобами, що підвищують їхню рухливість. Наприклад, танки мають широкі ланцюги, які розподіляють їхню вагу на велику площу, знижуючи ймовірність просідання на м'якому ґрунті.

Американський танк M1 Abrams долає перешкоди

Також слід узяти до уваги, що танки мають великий дорожній просвіт — це дає змогу їм проходити брудною місцевістю, не застрягаючи. Крім того, танки оснащені системою самоочищення ланцюгів, яка дає змогу запобігти накопиченню бруду і зберегти зчеплення з дорогою.

Ці конструктивні особливості дають змогу танкам продовжувати рух навіть у складних погодних умовах, хоча їхня швидкість і маневреність можуть бути дещо знижені, а це, на думку експертів, може перетворити їх на легку здобич для противника.

Осіння багнюка або ворожий ПТРК "Корнет"

Експерти вважають, що менша рухливість танків на полі бою дасть більше шансів російським операторам протитанкових засобів, таких як комплекс "Корнет". Річ у тім, що ці ПТРК, які випускаються з кінця 1990-х років і дотепер, зарекомендували себе як досить грізна зброя проти бронетехніки і танків.

ПТРК випускає ракету, яка оснащена тандемною бойовою частиною, що складається з двох зарядів вибухової речовини. Перший заряд призначений для пробиття броні машини, а другий — для детонації всередині машини з нанесенням максимальної шкоди.

Протитанковий ракетний комплекс "Корнет"

У "Корнеті" використовується напівавтоматична система наведення "команда — лінія видимості" або SACLOS. Це означає, що оператор повинен утримувати приціл ракети на цілі до моменту її ураження. Система наведення ракети отримує команди від оператора, який може коригувати траєкторію її польоту, забезпечуючи точне наведення на ціль.

Боєголовка ракети здатна пробити до 1200 мм, але Abrams M1, як відомо, вирізняється найпотужнішим бронюванням на основі уранових компонентів. Однак, технологія броні танка засекречена, тому в США вирішили надати Україні варіант танка без однієї з головних переваг Abrams — броні зі збідненим ураном.

З огляду на це ймовірність успішного ураження танка з обмеженою рухливістю за відсутності найважливішого компонента бронезахисту досить висока.

Нагадаємо, у Пентагоні оголосили про відновлення програми модернізації основного бойового танка M1E3 Abrams. Пресслужба армії США 7 вересня повідомила, що новий танк має підвищити ефективність і маневреність бойових груп у складі бронетанкових бригад.