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Танк з урановою бронею: що відомо про M1 Abrams, які США передадуть Україні

M1 Abrams для України, танки для України
M1 Abrams

Українська армія отримає батальйон американських танків, які мають потужні боєприпаси, які розроблялися для ураження бронетехніки з динамічним захистом, а також із сучасною оптикою.

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25 січня Президент США Джо Байден анонсував передавання Україні 31 танка M1 Abrams. Фокус розбирався, що відомо про американські машини, і в чому їх особливість.

Сполучені Штати відмовляли Україні в постачанні танків M1 Abrams через складнощі з логістикою та вимогливістю машин до техобслуговування. Однак, як пишуть ЗМІ, Шольц не хотів постачати танки Україні без участі США. Тому Штати пішли на цей крок.

розробка абрамсів Fullscreen
MBT 70

Танк Abrams має схожі з Leopard 2 риси, тому що обидва танки розроблялися на основі MBT-70. Це спроба США та Німеччини створити спільний основний бойовий танк. Тому в M1 Abrams встановлена та сама гармата на 120-мм від Rheinmetall, яка виготовляється за ліцензією в США. У "Леопарді" та "Абрамсі" двигуни на 1 500 кінських сил, проте в американському танку використовується авіаційне паливо.

Які моделі танків M1 Abrams існують?

З 1979 року в США створили безліч модернізацій танків Abrams. Перша версія M1 Abrams поставлялася зі 105-мм знаряддям М68А1, в 1985 встановили потужнішу 120-мм гармату від Rheinmetall L44, яка встановлюється у всі "Леопарди" до версії 2А5.

Також є пакети оновлень, які посилювали танки Abrams:

  • M1A2 SEP — новий тепловізійний приціл і покращення бронювання;
  • M1A2 SEPv2 — бойовий модуль з дистанційним керуванням для командира, кольорові дисплеї, оновлене ПЗ танка. Поліпшення бронювання;
  • M1A3 SEPv3 — оновлення всіх цифрових систем, новий програматор для боєприпасів, оновлений захист, тепловізори, інтеграція нового комплексу РЕБ, оновлення силової установки.

Також зараз в армію США надійшла експериментальна модифікація танка M1 Abrams SEPv4. Однак, серійно їх не почали випускати. Крім цього, існують спеціальні версії танків для експорту, які мають інше бронювання вежі.

У чому особливість танків M1 Abrams?

Танк "Абрамс" відрізняється бронюванням. В основі лежить збіднений уран, який у 1,5 рази щільніший за свинець. За рахунок цього танки мають сильне бронювання, яке захищає екіпаж. Як пише The Drive, Україні не зможуть просто так передати танки з такою бронею, оскільки навіть найближчі союзники не завжди отримують такі машини. Бронювання танка засекречено. Найімовірніше, в ЗСУ передадуть батальйон танків в експортному варіанті, версії М1A1. Тисячі танків перебувають на зберіганні. Їх можна швидко модернізувати на підприємствах або привести в бойову готовність.

У виданні Defense Express зазначають, що найімовірнішим варіантом передавання буде версія M1A1 FEP та M1A1 AIDATS — це танки модернізовані для корпусу морської піхоти США. У них встановили покращений тепловізійний приціл, денну кольорову камеру та посилену броню. Загалом кожна версія відрізняється посиленням бронювання, тому кожна наступна модифікація важча за попередню.

боєприпаси абрамсу Fullscreen
Бронебійний боєприпас М829А1

Також у США є великі запаси боєприпасів для 120-мм гармат Abrams. Серед них є снаряди, створені спеціально для подолання динамічного захисту російських танків. Крім бронебійних, осколково-фугасних і підкаліберних боєприпасів є варіант зі збідненим ураном.