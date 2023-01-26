Танк з урановою бронею: що відомо про M1 Abrams, які США передадуть Україні

Українська армія отримає батальйон американських танків, які мають потужні боєприпаси, які розроблялися для ураження бронетехніки з динамічним захистом, а також із сучасною оптикою.

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25 січня Президент США Джо Байден анонсував передавання Україні 31 танка M1 Abrams. Фокус розбирався, що відомо про американські машини, і в чому їх особливість.

Сполучені Штати відмовляли Україні в постачанні танків M1 Abrams через складнощі з логістикою та вимогливістю машин до техобслуговування. Однак, як пишуть ЗМІ, Шольц не хотів постачати танки Україні без участі США. Тому Штати пішли на цей крок.

[ + – ] MBT 70

Танк Abrams має схожі з Leopard 2 риси, тому що обидва танки розроблялися на основі MBT-70. Це спроба США та Німеччини створити спільний основний бойовий танк. Тому в M1 Abrams встановлена та сама гармата на 120-мм від Rheinmetall, яка виготовляється за ліцензією в США. У "Леопарді" та "Абрамсі" двигуни на 1 500 кінських сил, проте в американському танку використовується авіаційне паливо.

Які моделі танків M1 Abrams існують?

З 1979 року в США створили безліч модернізацій танків Abrams. Перша версія M1 Abrams поставлялася зі 105-мм знаряддям М68А1, в 1985 встановили потужнішу 120-мм гармату від Rheinmetall L44, яка встановлюється у всі "Леопарди" до версії 2А5.

Також є пакети оновлень, які посилювали танки Abrams:

M1A2 SEP — новий тепловізійний приціл і покращення бронювання;

M1A2 SEPv2 — бойовий модуль з дистанційним керуванням для командира, кольорові дисплеї, оновлене ПЗ танка. Поліпшення бронювання;

M1A3 SEPv3 — оновлення всіх цифрових систем, новий програматор для боєприпасів, оновлений захист, тепловізори, інтеграція нового комплексу РЕБ, оновлення силової установки.

Також зараз в армію США надійшла експериментальна модифікація танка M1 Abrams SEPv4. Однак, серійно їх не почали випускати. Крім цього, існують спеціальні версії танків для експорту, які мають інше бронювання вежі.

У чому особливість танків M1 Abrams?

Танк "Абрамс" відрізняється бронюванням. В основі лежить збіднений уран, який у 1,5 рази щільніший за свинець. За рахунок цього танки мають сильне бронювання, яке захищає екіпаж. Як пише The Drive, Україні не зможуть просто так передати танки з такою бронею, оскільки навіть найближчі союзники не завжди отримують такі машини. Бронювання танка засекречено. Найімовірніше, в ЗСУ передадуть батальйон танків в експортному варіанті, версії М1A1. Тисячі танків перебувають на зберіганні. Їх можна швидко модернізувати на підприємствах або привести в бойову готовність.

У виданні Defense Express зазначають, що найімовірнішим варіантом передавання буде версія M1A1 FEP та M1A1 AIDATS — це танки модернізовані для корпусу морської піхоти США. У них встановили покращений тепловізійний приціл, денну кольорову камеру та посилену броню. Загалом кожна версія відрізняється посиленням бронювання, тому кожна наступна модифікація важча за попередню.

[ + – ] Бронебійний боєприпас М829А1

Також у США є великі запаси боєприпасів для 120-мм гармат Abrams. Серед них є снаряди, створені спеціально для подолання динамічного захисту російських танків. Крім бронебійних, осколково-фугасних і підкаліберних боєприпасів є варіант зі збідненим ураном.