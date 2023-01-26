Танк с урановой броней: что известно о M1 Abrams, которые США передадут Украине

Украинская армия получит батальон американских танков, имеющие мощные боеприпасы, которые разрабатывались для поражения бронетехники с динамической защитой, а также с современной оптикой.

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25 января Президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка M1 Abrams. Фокус разбирался, что известно об американских машинах, и в чем их особенность.

Соединенные Штаты отказывали Украине в поставках танков M1 Abrams из-за сложностей с логистикой и требовательности машин к техобслуживанию. Однако как пишут СМИ, Шольц не хотел поставлять танки Украине без участия США. Поэтому Штаты пошли на этот шаг.

[ + – ] MBT 70

Танк Abrams имеет схожие с Leopard 2 черты, так как оба танка разрабатывались на основе MBT-70. Это попытка США и Германии создать совместный основной боевой танк. Поэтому у M1 Abrams установлена та же пушка на 120-мм от Rheinmetall, которая изготавливается по лицензии в США. В "Леопарде" и "Абрамсе" двигатели на 1500 лошадиных сил, однако в американском танке используется авиационное топливо.

Какие модификации танков M1 Abrams существуют?

С 1979 в США создали множество модернизаций танков Abrams. Первая версия M1 Abrams поставлялась со 105-мм орудием М68А1, в 1985 установили более мощную 120-мм пушку от Rheinmetall L44, которая устанавливается во все "Леопарды" до версии 2А5.

Также есть пакеты обновления, которые усиливали танки Abrams:

M1A2 SEP — новый тепловизионный прицел и улучшение бронирования

M1A2 SEPv2 — боевой модуль с дистанционным управлением для командира, цветные дисплеи, обновленное ПО танка. Улучшение бронирования

M1A3 SEPv3 — обновление всех цифровых систем, новый программатор для боеприпасов, обновленная защита, тепловизоры, интеграция нового комплекса РЭБ, обновление силовой установки

Также сейчас в армию США поступила экспериментальная модификация танка M1 Abrams SEPv4. Однако серийно их не начали выпускать. Помимо этого существуют специальные версии танков для экспорта, которые имеют другое бронирование башни.

В чем особенность танков M1 Abrams?

Танк "Абрамс" отличается бронированием. В основе лежит обедненный уран, который в 1,5 раза плотнее свинца. За счет этого танки имеют мощное бронирование, которое защищает экипаж. Как пишет The Drive, Украине не смогут просто так передать танки с такой броней, так как даже самые близкие союзники не всегда получают такие машины. Бронирование танка засекречено. Вероятнее всего, в ВСУ передадут батальон танков в экспортном варианте, версии М1A1. Тысячи танков находятся на хранении. Их можно быстро модернизировать на предприятиях или привести в боевую готовность.

В издании Defense Express отмечают, что наиболее вероятным вариантом передачи будет версия M1A1 FEP и M1A1 AIDATS — это танки модернизированные для корпуса морской пехоты США. В них установили улучшенный тепловизионный прицел, дневную цветную камеру, а также усиленную броню. В целом каждая версия отличается усилением бронирования, поэтому каждая последующая модификация тяжелее предыдущей.

[ + – ] Бронебойный боеприпас М829А1

Также в США существуют большие запасы боеприпасов для 120-мм пушек Abrams. Среди них есть снаряды, которые созданы специально для преодоления динамической защиты российских танков. Помимо бронебойных, осколочно-фугасных и подкалиберных боеприпасов есть вариант с обедненном ураном.