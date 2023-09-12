"Порожня посада": що означає нове призначення Суровікіна в СНД — пояснення ГУР (відео)

За словами представника ГУР Андрія Юсова, більш безглуздої та порожньої посади собі важко уявити. Посада в СНД сьогодні ні на що не впливає.

Представник Головного управління Міністерства оборони України (ГУР) Андрій Юсов 11 вересня в Андрій Юсов заявив, що вважає демонстративно "безглуздим" призначення колишнього командувача Повітряно-космічних сил РФ (ПКС) генерала Сергія Суровікіна головою координаційного комітету СНД із питань протиповітряної оборони. Про це сказав інтерв'ю Radio NV.

Відповідаючи на запитання про те, чи дійсно Суровікіна призначили головою координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при раді міністрів оборони СНД і якою буде його подальша доля, Юсов підтвердив, що ГУР має таку інформацію, яка наразі перевіряється.

"Така інформація є, вона перевіряється. Але якщо уявити, що це правда, то більш безглуздої та порожньої посади собі важко уявити. Йдеться навіть не про ОДКБ, посада в цьому блоці сьогодні також ні на що б не впливала. Але якийсь комітет у непрацюючому і фактично неіснуючому СНД — це зовсім уже ляпас, скажімо так, і репутаційний, і політичний", — відзначив представник ГУР.

Він також підтвердив дані про те, що після заколоту ПВК Вагнера щодо Суровікіна проводилися слідчі дії. Він був обмежений у спілкуванні як з родиною, та із підлеглими.

"Відбувалися слідчі дії, тиск, обмеження виконання обов’язків, свободи пересування, свободи спілкування для Суровікіна з підлеглими та родиною". "Це все мало місце", — відзначив Юсов.

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що генерала армії РФ Сергія Суровікіна поступово "стирають" з ресурсів Міноборони Росії.