Экс-командующего ВКС РФ Суровикина назначили на новую должность,- ISW

Крупные российские СМИ не упоминают Сергея Суровикина после того, как Владимир Путин уволил его с должности командующего ВКС в августе.

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Бывшего командующего Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) Сергея Суровикина назначили на новую должность. Он стал председателем Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщили в ежедневном отчете Института изучения войны за 10 сентября.

Аналитики отметили, что 10 сентября несколько малоизвестных и местных российских медиа сообщили, что в Совете министров обороны СНГ единогласно проголосовали за назначение Сергея Суровикина председателем комитета противовоздушной обороны. Он будет отвечать за контроль за функционированием объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

"Больше массовых и связанных с Кремлем СМИ не сообщали о новом назначении Суровикина", — говорилось в отчете.

Добавили, что эти СМИ не упоминают Сергея Суровикина с момента, когда российский президент Владимир Путин уволил его с должности командующего ВКС 23 августа.

Сергей Суровикин: что известно

Сергей Суровикин занимал должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ с октября 2017 года. В октябре 2022 года он начал командовать так называемой "спецоперацией" в Украине. В январе 2023 года его сместили с должности командующего и назначили на новую должность — он стал заместителем нового главнокомандующего.

После мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в России начались чистки среди высших военных чиновников, подозреваемых в причастности к бунту. Сергей Суровикин, вероятно, был среди задержанных. Его выпустили из-под стражи через несколько дней после смерти Пригожина в сентябре.

Напомним, 6 сентября стало известно, что генерала армии РФ Сергея Суровикина постепенно "стирают" с ресурсов Минобороны России.