Жив и трудоустроен: пропавший генерал Суровикин получил новую должность в СНГ, — ISW

Кремль два месяца продержал под арестом топофицера. После этого его освободили из СИЗО и, как ни в чем не бывало, переместили на новое место работы. При этом его коллега Пригожин, который устроил мятеж, так долго не протянул.

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В аналитическом отчете Института изучения войны отметили, что опального генерала Сергея Суровикина переместили на новую должность в структуре Содружества независимых государств. При этом ранее стало известно, что информация о генерале постепенно исчезает с интернет-ресурсов Минобороны РФ. В частности, удаляют его обращение за 2022 год, оставив лишь призыв к "вагнеровцам" прекратить мятеж. О том, в какое именно место Кремль переместил экс-командующего Воздушно-космическими силами, рассказали на сайте ISW.

Аналитики Института выяснили, что о судьбе Суровикина вспомнил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Российский депутат утверждает, что у генерала все хорошо: "ничего страшного там не происходит". По его словам, генерала переместили на новую работу в структурах СНГ. Название должности не обнародовалось, только отмечалось, что "она хорошая".

Кроме того, российский политик заявил, что Суровикин сейчас находится в отпуске. Мужчина не упомянул о причастности генерала к мятежу владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, или же о том, что командующего ВКС РФ якобы арестовали. Вместо этого заявил: "Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое-то время будет. Поживем увидим".

Война РФ против Украины: детали

Отметим, генерала Суровикина подозревали в сотрудничестве с Евгением Пригожиным, которого президент РФ Владимир Путин назвал предателем. Пригожин разбился в самолете под Тверью 23 августа 2023 года. Между тем как Суровикин сначала якобы был арестован и потерял должность командующего ВКС РФ. Позже в сети опубликовали фотографии, на которых военный свободно прогуливается по Москве с неизвестной женщиной.

ISW объясняет, что назначение на новую должность — это привычный способ действий Кремля, если нужно как-то наказать российских чиновников. Например, их перемещают на работу на периферию России, или за границу, или на какие-то малозначимые должности. "Российское военное руководство, вероятно, продолжает практику перевода опальных или неэффективных командиров на должности, которые не участвуют в войне в Украине", — заверили аналитики.

Между тем у нынешнего командующего ВС РФ — начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова — не слишком успешная ситуация на линии фронта в Украине. Об этом свидетельствуют данные крайнего аналитического отчета ISW: россияне теряют позиции под Работиным в Запорожской области, также им приходится отступать к югу от Бахмута возле села Клещиевка.

Напоминаем, в ночь на 7 сентября ВС РФ запустили по Украине 33 дрона-камикадзе Shahed-136 — об этом сообщило Воздушное командование ВСУ. Работу ПВО подтвердили в Сумской и Одесской областях, в частности, под угрозой были дунайские речные порты в Рени и Измаиле. В то же время гремели взрывы под Брянском и возле аэропорта под Москвой: в сети опубликовали кадры ударов беспилотников неизвестного происхождения.