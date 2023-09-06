Уничтожают следы: в Минобороны РФ удалили все упоминания о генерале Суровикине (фото)

В РФ опубликовали фотографии живого и здорового генерала Суровикина, которого якобы держали под арестом два месяца. При этом параллельно вытираются свежие упоминания о нем на сайте российского Минобороны.

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Генерал армии РФ Сергей Суровикин постепенно "стирается" с ресурсов Минобороны России. Офицер был приближенным лицом к владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который разбился в самолете 23 августа 2023 года. После этого СМИ утверждали, что генерала арестовали и сняли со всех должностей. Впрочем, 5 сентября в сети опубликовали фотографию, которая якобы доказывает, что он свободен и просто прогуливается по Москве. Между тем упоминания о нем исчезают с интернет-страниц военного ведомства.

Издание Meduza отметило, что для проверки "стирания" нужно зайти на сайт Минобороны РФ и запустить там поиск по слову "Суровикин". После этого на экране появляется список результатов и кажется, что Суровикин там все еще присутствует.

Суровикин — на сайте Минобороны РФ

Однако если щелкнуть по ссылке, которая должна показать его персональную страницу как руководителя Воздушно-космических сил, то загружается пустой экран.

Суровикин исчез в разделе "Руководство" Фото: Скриншот

Постепенно также удаляют сообщения с новостями об опальном генерале, которого подозревают в причастности к мятежу Пригожина и попытке снять с должности министра обороны Сергея Шойгу. В частности, некоторые записи за 2022 год уже исчезли. Впрочем, в новостях 2015 года генерал пока присутствует.

Суровикин — в новостях за 2015 год Суровикин — в новостях за 2022 год Фото: Скриншот

РосСМИ также опубликовало комментарий российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой: она предположила, что Суровикина "таки сняли". Между тем агентство "РИА Новости" сообщило об увольнении Суровикина еще 23 августа 2023 года.

Отметим, в официальном Telegram-канале Минобороны РФ нашлось единственное сообщение с Суровикиным и оно датировано 24 июня 2023 года. В нем мужчина обращается к наемникам ЧВК "Вагнер": призывает остановиться и не обострять внутриполитическую ситуацию в России.

Генерал Суровикин: детали биографии

Сергей Суровикин — генерал армии РФ, командующий Воздушно-космическими силами (на сайте Википедии он все еще"командующий"). В 2017 году Путин поручил генералу "навести порядок" в Сирии. С марта по декабрь топофицер развернул там активные боевые действия и вернул под контроль президента Башара Асада 95% территории страны. После этого возглавил ВКС РФ. Во время вторжения РФ в Украину командовал массированными ракетными ударами по энергетической инфраструктуре.

В июне 2023 года состоялся мятеж Евгения Пригожина, который бросил колонну из 5 тыс. "вагнеровцев" на Москву. В то время считали, что Пригожин и Суровикин имеют какие-то контакты. После прекращения мятежа генерал на некоторое время исчез из поля зрения. В августе 2023 года NYT сообщило, что его арестовали. Однако через несколько дней в сети опубликовали фото, на котором он якобы свободно гуляет по Москве.

Напоминаем, СМИ публиковали предположение о том, что Евгений Пригожин все же выжил и не погиб в авиакатастрофе: вспоминают, как он якобы погибал в 2019 году. Однако в Санкт-Петербурге уже есть могила владельца Группы Вагнера. Аналогичное захоронение состоялось в Москве — в сети опубликовали фоторепортаж с могилы командира "вагнеровцев" Дмитрия Уткина.