Менее тайно, чем Пригожина: в РФ похоронили командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина (фото)

Официально Кремль вроде бы разрешил похоронить Дмитрия Уткина с воинскими почестями. Однако не было традиционных атрибутов пышного захоронения: лафета, роты сопровождения, "Тигра" и залпа.

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Командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, который разбился в авиакатастрофе 29 августа, похоронили на кладбище под Москвой. На захоронение допустили 50 человек, среди которых часть была наемниками Группы Вагнер. Об этом рассказало агентство ТАСС.

Российские власти разрешили похоронить Уткина на кладбище в Мытищах под Москвой. На месте захоронения присутствовали родственники и коллеги погибшего командира ЧВК "Вагнер". Утверждают, что церемония сопровождалась военными почестями. Впрочем, деталей церемонии не описали.

Уткин: детали церемонии захоронения

Во время захоронения Уткина не состоялось военных почестей, утверждали корреспонденты Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ". В частности, военного должны были привезти на кладбище на специальном лафете в сопровождении роты солдат. Лафет должен стоять на бронеавтомобиле "Тигр". Должен быть артиллерийский залп. Всего этого командир "Вагнера" "не увидел".

Началась процедура прощания с отпевания в местном храме РПЦ. При этом росСМИ отметили, что с 6 утра вокруг кладбища начали дежурить правоохранители и силовики. Также запретили собираться большому количеству людей: допустили не более 50 человек, все происходило в закрытом режиме.

Местность вокруг места захоронения оцепили подразделения полиции, Росгвардии, ОМОН и даже патрульная полиция. На одной из первых фотографий с места событий заметны около двух десятков мужчин спортивного телосложения в гражданской одежде. Они держали в руках букеты красных роз и венки.

"Вагнеровцы" — перед кладбищем в Мытищах

Около 12 часов подчиненных Уткина начали запускать на территорию кладбища. Мужчины покорно проходили сквозь двери, через которые их пропускали по-одному.

"Вагнеровцы" — готовятся принять участие в похоронах Уткина

Через полчаса в сети опубликовали фотографию места захоронения — похоже, церемонию провели относительно быстро. Отмечают, что могилу позволят навещать российским военным. При этом наемников ЧВК Вагнер будут пропускать исключительно по жетонам — чтобы знать личность посетителя.

Дмитрий Уткин: детали биографии

Уткин — россиянин, который долгое время служил в 700-м отдельном отряде спецназа 2-й отдельной бригады СПН Главного разведывательного управления Минобороны РФ. После того, как ушел в отставку, начал работать в ряде частных военных компаний: Moran Security Group, ЧВК "Славянский корпус", позже — в составе ЧВК "Вагнер", владельцем которой был сторонник президента Путина Евгений Пригожин. Название ЧВК Пригожина происходит от позывного Уткина — "Вагнер", утверждают расследователи. Также они рассказали, что россиянин был сторонником идей Третьего Рейха: открыто демонстрировал приверженность, сделав себе татуировки в виде символики СС.

Россиянин участвовал в военных действиях, которые РФ вела в Сирии, затем присоединился к оккупации Крыма в 2014 году. Расследователи предполагают, что он причастен к сбитию украинского транспортника Ил-76 под Луганском. После вторжения РФ в Украину командовал подразделениями ЧВК "Вагнер", которые воевали в Украине. Когда Пригожин совершал мятеж против Путина, Шойгу и Герасимова, именно Уткин руководил колонной, которая двигалась на Москву.

29 августа, согласно данным Федерального агентства "Росавиация", находился на борту "бизнес-джета", который разбился под Тверью. Вместе с ним на борту был, как предполагают, Евгений Пригожин, которого похоронили тайно накануне, 30 августа, под Санкт-Петербургом.

Напоминаем, аналитики попытались спрогнозировать, что произойдет с бизнес-империей, которой владел Евгений Пригожин в Африке. Предполагают, что она развалится, поскольку нет человека, который все держал на личных контактах.

Между тем из РФ начали выезжать особо активные сторонники нацистских идей. Например, одного российского нациста задержали Финляндии: украинская прокуратура готовит документы для экстрадиции.