"Грехи не прощаются": Путин мыслит как мафиози, а потому беспощадно убивает предателей, — FT

По словам журналистов, российские спецслужбы, где Путин работал много лет, всегда поддерживали связи с организованной преступностью, которая имеет опыт в контрабанде, отмывании денег и убийствах.

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Предположение о том, что Россия является мафиозным государством, — это нечто большее, чем пафос. Сам президент РФ Владимир Путин придерживается мафиозного "кодекса чести". Об этом пишет издание Financial Times.

Издание пишет, что российские спецслужбы, где Путин работал много лет, всегда поддерживали связи с организованной преступностью, которая имеет опыт в контрабанде, отмывании денег и убийствах. Операции ЧВК "Вагнер" в Африке и действия наемников на фронте в Украине стирают границы между частным бизнесом, организованной преступностью и российским государством.

По словам журналистов, глава Кремля следует бандитскому кодексу чести. Для него предательство и неверность – это грехи, которые никогда не смогут быть прощены. По этой причине Путин отправил киллеров по всей Европе, чтобы они убивали перебежчиков из российских спецслужб.

Кроме того, как сообщается, именно по этой причине он мог приказать убить главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, так как тот устроил против его власти мятеж в июне.

"Кодекс мафии, известный каждому кинозрителю, заключается в том, что неспособность отомстить заставляет дона выглядеть слабым", — сказано в сообщении.

Напомним, что 29 августа в ОП считают убийство Пригожина ошибкой президента РФ. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, российский президент показал элитам, что находится в параноидальном состоянии, и как только Украина нанесет существенное тактическое поражение войскам РФ — Путин исчезнет.

Кроме того, 28 августа в Госдуме РФ рассказали о будущем наемников ЧВК "Вагнер". Российский депутат и генерал предлагает "вагнеровцам" два пути: либо заключить контракт с Минобороны, либо уходить в отставку. Причем в ряды ВС РФ примут только тех, кто не участвовал в мятеже Пригожина.