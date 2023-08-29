"Гріхи не прощаються": Путін мислить як мафіозі, а тому нещадно вбиває зрадників, — FT

За словами журналістів, російські спецслужби, де Путін працював багато років, завжди підтримували зв'язки з організованою злочинністю, яка має досвід у контрабанді, відмиванні грошей і вбивствах.

Related video

Припущення про те, що Росія є мафіозною державою, — це щось більше, ніж пафос. Сам президент РФ Володимир Путін дотримується мафіозного "кодексу честі". Про це пише видання Financial Times.

Видання пише, що російські спецслужби, де Путін працював багато років, завжди підтримували зв'язки з організованою злочинністю, яка має досвід у контрабанді, відмиванні грошей і вбивствах. Операції ПВК "Вагнер" в Африці та дії найманців на фронті в Україні стирають межі між приватним бізнесом, організованою злочинністю та російською державою.

За словами журналістів, глава Кремля дотримується бандитського кодексу честі. Для нього зрада і невірність — це гріхи, які ніколи не зможуть бути прощені. З цієї причини Путін відправив кілерів по всій Європі, щоб вони вбивали перебіжчиків із російських спецслужб.

Крім того, як повідомляється, саме з цієї причини він міг наказати вбити главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, оскільки той влаштував проти його влади заколот у червні.

"Кодекс мафії, відомий кожному кіноглядачеві, полягає в тому, що нездатність помститися змушує дона виглядати слабким", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 29 серпня в ОП вважають убивство Пригожина помилкою президента РФ. На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, російський президент показав елітам, що перебуває в параноїдальному стані, і щойно Україна завдасть суттєвої тактичної поразки військам РФ — Путін зникне.

Крім того, 28 серпня в Держдумі РФ розповіли про майбутнє найманців ПВК "Вагнер". Російський депутат і генерал пропонує "вагнерівцям" два шляхи: або укласти контракт із Міноборони, або йти у відставку. Причому до лав ЗС РФ візьмуть тільки тих, хто не брав участі в заколоті Пригожина.