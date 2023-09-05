Суровикина выпустили из-под стражи через несколько дней после смерти Пригожина, — NYT

Анонимные американские и российские источники утверждают, что теперь генерал с позывным "Армагеддон" находится на свободе, однако ограничиваются ли его передвижения — неизвестно.

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Российского генерала Сергея Суровикина с позывным "Армагеддон" могли выпустить из-под стражи спустя несколько дней после смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом пишет The New York Times 4 сентября.

Двое американских чиновников, а также лицо, близкое к Министерству обороны Российской Федерации подтвердили в комментарии журналистам, что топ-офицер ВС РФ действительно уже находится на свободе.

При этом, есть ли у него все еще какие-то ограничения в передвижениях — неизвестно. Один из собеседников издания уверен, что хоть ему и удалось сохранить свое звание, карьерных перспектив у нет и не будет. Всему виной якобы поддержка ЧВК "Вагнер". Он мог знать о готовящемся мятеже всего за несколько дней до его начала, но никого так и не предупредил.

Отдельно журналисты The New York Times отметили фотографию, которая накануне появилась в сети. Там российский генерал в солнцезащитных очках, шляпе и повседневной одежде прогуливался со своей супругой. При каких обстоятельствах было сделано фото — неизвестно, однако можно сделать выводы, что из-под стражи его освободили.

На Западе подтвердили, что Сергея Суровикина выпустили из-под стражи Фото: Осторожно, новости

Одной из первых кадр опубликовала российская журналистка Ксения Собчак.

"Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", — говорится в сообщении.

Напомним, что Сергей Суровикин пропал из информационного пространства практически сразу после военного мятежа в РФ в конце июня. СМИ писали, что генерала отстранили от службы и задержали. По версии журналистов, экс-командующий Объединенной группировки ВС РФ в Украине помогал "повару Путина" координировать действия.

28 августа сообщалось, что пропагандисты "предрекли инфаркт" арестованному генералу Суровикину после смерти Пригожина. Бывший украинский нардеп Игорь Марков отметил, что к этому может быть причастна Украина и Запад.