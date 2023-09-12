Прикордонники назвали область, де найчастіше виявляють російські ДРГ (відео)

Найбільше обстрілів російських військ фіксують на Сумщині та Харківщині, де в прикордонних районах внаслідок ударів страждають цивільні.

На Сумщині українські прикордонники фіксують найбільшу кількість російських диверсантів. Про це розповів під час телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Окупанти регулярно малими групами намагаються перетинати кордон саме у цій локації. Диверсійно-розвідувальні підрозділи можуть передавати відповідні координати щодо розташування різних об'єктів.

Найбільше обстрілів бійці фіксують на Сумщині та Харківщині. Ще однією областю, де спостерігається активність ДРГ, є Чернігівщина.

Демченко звернув увагу й на обстріли прикордонних територій. Він повідомив, що чимало цивільних гинуть внаслідок ударів. Речник Державної прикордонної служби зазначив, що з початку місяця на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині зафіксовано майже 600 обстрілів української території. Ворог прагне поцілити по місцях дислокації українських захисників, але влучає у цивільних.

"Ворог має засоби для того, щоб щоденно завдавати удари по території України", – пояснив він.

Прикордонники наразі не фіксують накопичення сил російськими військами. Зі слів Демченка, ресурсів та засобів поблизу кордону у них не спостерігається для здійснення повторного вторгнення на територію України. У відомстві проводять заходи для фіксації та стеження за будь-якими пересуваннями на кордоні з Російською Федерацією.

Нагадаємо, у ДПСУ наприкінці липня повідомили, що російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Сумщині. Вороги шукали позиції Сил оборони. Такі підрозділи використовуються й для інших цілей, зокрема для мінування місцевості, щоб завдавати втрат захисникам України.