Осіннє рішення: Путін може офіційно оголосити про мобілізацію у вересні, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, Кремль зіткнувся з необхідністю поповнення резервів в Україні. При цьому потенційним мобілізованим громадянам потрібен буде час на підготовку, тому на фронт їх одразу не відправлять.

У Російській Федерації можуть оголосити про нову хвилю мобілізації вже наприкінці вересня. До цього терміни кілька разів зміщувалися. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в ефірі телемарафону 12 вересня.

За його словами, російський режим розуміє, що без поповнення резервів вони довго протриматися не зможуть, тому ухвалюються рішення про необхідність нової хвилі мобілізації. Офіційно заявити про це можуть протягом кількох найближчих тижнів.

"Кілька разів уже переносилася нова хвиля офіційної мобілізації в Росії. Ми пам'ятаємо, що була так звана часткова мобілізація проведена. Після цього мобілізаційні заходи в державі-агресорі не зупинялися, і щомісяця кілька десятків тисяч людей у той чи інший спосіб правдами-неправдами рекрутувалися в російську армію", — йдеться в повідомленні.

Окремо в ГУР МО зазначили, що мова може йти про кінець вересня, тобто це точно має бути осіннє рішення керівництва режиму Володимира Путіна і людей у них достатньо.

При цьому, навіть якщо буде офіційна заява про початок мобілізації на території Росії, це не означає, що призовники з повістками одразу ж з'являться на передовій. Сам процес навчання досить тривалий і мине багато часу, перш ніж вони почнуть воювати із ЗСУ.

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Нагадаємо, 18 серпня російські ЗМІ писали, що "полювання" за призовниками до лав ЗС РФ почнеться вже у вересні. В армію можуть призвати раніше недоторканних — працівників служби охорони та охоронців до колоній. Робиться це для того, щоб набрати більше людей.