Писав про вбивства в Бучі та удар по Маріуполю: в РФ депутата відправили до психлікарні

Чоловіка суд визнав винним у розповсюдженні фейків про російську армію та призначив йому примусове психіатричне лікування.

В Росії депутату "приписали" параноїдальну шизофренію через коментарі в мережі щодо цілеспрямованого знищення українського народу та загибелі 20 тисяч росіян. Про це пише російське видання SOTA.

У Саратові відбувся суд, який розглядав справу 67-річного депутата Балашівської міськради від КПРФ Олега Непєїна. Його звинуватили у розповсюдженні "фейків" про армію РФ та критику Путіна. Суд призначив йому примусове психіатричне лікування.

Непєїн має пробути 3 місяці в обласній клінічній психіатричній лікарні імені Святої Софії.

У червні його відправляли на обстеження. За результатами психіатричної експертизи Балашівський районний ухвалив рішення. В них йшлося, що Непєїн страждає на параноїдальну шизофренію. Причому лікарі дійшли висновку, що хвороба виявилася у нього "задовго до скоєння злочину", тому відповідати за свої дії він не міг.

Депутата затримали і відправили до СІЗО. Його дружина розповіла, що він робив це навмисно.

Приводом для кримінального переслідування стали 8 коментарів про війну в Україні, які депутат написав у квітні 2022 року у відкритому телеграм-чаті "Саратов-Енгельс". Зокрема, він написав, що президент Володимир Путін "керує операцією, яка націлена на знищення українського народу", і його дії "привели до загибелі 20 тисяч росіян". Також у коментарях йшлося про вбивства мирних жителів у Бучі та удар по драмтеатру в Маріуполі.

Нагадаємо, що у Сочі двом військовим ЗС РФ було призначено покарання у вигляді 2 років перебування в колонії-поселенні за відмову брати участь у військових діях проти України.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі суд засудив 54-річного чоловіка за "образу" Олександра Лукашенка. Він за дописи в Інтернеті може провести залишок життя в психіатричній лікарні під суворим наглядом. Весь процес відбувався за закритими дверима.