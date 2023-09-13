Російським пілотам під час боїв за Київ в ефір включали похоронний марш

За словами керівника Головного управління РЕБ і кібербезпеки Івана Павленка, коли ворожі літаки літали поруч із Києвом, за допомогою радіостанцій пригнічували управління авіацією противника.

У перші дні повномасштабного вторгнення українські захисники вмикали в ефірі для пілотів окупаційних військ похоронний марш і тим самим змушували окупантів змінювати частоти. Про це в інтерв'ю "УП" розповів керівник Головного управління РЕБ та кібербезпеки полковник Іван Павленко.

За його словами, на початку масштабного вторгнення росіян, коли ворожі літаки літали в районі Києва, за допомогою радіостанцій придушували управління авіацією противника.

"Хлопці тоді записали похоронний марш, який лунав в ефірі в росіян", — зазначив Павленко, додавши, що про успішність радіопридушення можна робити висновок з того, що противник переходить на інші частоти. Тоді ж окупаційне угруповання змінювало їх "миттєво".

"10 секунд — зміна. Позитивний ефект одразу", — сказав він.

Ефективність РЕБ завжди вимірюється у відсотках. Як приклад, представник управління кібербезпеки навів зв'язок в танковому батальйоні.

"Там є, припустимо, 10 радіоліній. Якщо ми придушили всі радіолінії, то зв'язок називається зірваним, це 100%, — пояснив він. — Якщо придушили 70%, це називається порушений. Якщо придушили 50%, називається утруднений", — сказав Павленко.

Нагадаємо, що 12 вересня в Генштабі зазначили, що ще в перші тижні війни в Київській області ЗСУ пошкодили ворожу систему РЕБ "Красуха".

Також повідомлялося, що GPS більше не потрібна, оскільки військові отримають просунуті дрони Ghost-X з "машинним зором".