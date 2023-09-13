"Короткі лінії постачання": експерт розповів, чи під силу ЗС РФ знову захопити Харківську область

За словами військового аналітика Шона Белла, Росії не вдалася ефективна наступальна операція на самому початку вторгнення, а тоді у них ще були найманці й ПВК "Вагнер".

Контрнаступ України триває вже четвертий місяць. Посилені західною бронетехнікою ЗСУ чинять тиск на захоплені росіянами позиції, але поки що без великих проривів. ЗС РФ, зі свого боку, крім стримування наступу, намагаються повернути втрачені позиції на півночі країни, в Харківській області. Про це повідомляє Sky News.

Автори публікації нагадали про стрімкий контрнаступ на Харківщині минулого року, коли Силам оборони вдалося не лише убезпечити обласний центр, а й визволити такі міста, як Куп'янськ та Ізюм. Росіяни, своєю чергою, намагаються повернути їх під свій контроль.

"Лінії постачання російських військ тут дуже короткі", — зазначив військовий аналітик Шон Белл.

За його словами, через близькість до російського кордону в Харківській області, на відміну від інших регіонів України, РФ набагато простіше забезпечити постачання і комунікацію з окупаційними військами.

Війна в Україні. Карта Харківської області

В останні кілька тижнів вони намагалися просунутися тут, бої були запеклими й кривавими.

"Росії не вдалася ефективна наступальна операція на самому початку вторгнення, і тоді в них ще були найманці та ПВК "Вагнер". Тому й не дивно, що російським військам не вдається просунутися і зараз", — зазначив аналітик.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ за 13 вересня, ЗСУ вдалося домогтися успіху на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Також повідомлялося, що великий десантний корабель "Мінськ" вважався важливим елементом російської логістики. Стали відомі подробиці атаки в Севастополі.