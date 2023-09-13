Витрати на виробництво зброї в РФ набагато нижчі, ніж на Заході: у NYT назвали причину

За оцінками європейських чиновників, нинішнє виробництво боєприпасів у Росії за кількістю в сім разів перевищує західні показники.

Військове виробництво в Російській Федерації дешевше, ніж у країнах Заходу, проте російська зброя поступається західній за якістю. Про це пише The New York Times 13 вересня.

За даними журналістів, РФ жертвує безпекою та якістю зброї з метою економії. Так, на виробництво 52-міліметрового артилерійського снаряда Москва витрачає близько 600 доларів, у той час, як вартість 155-міліметрового артилерійського снаряда на Заході може доходити до 6000 доларів.

Повідомляється, що Росії вдалося перебудувати економіку, сфокусувавшись на військовій промисловості. Попри санкції, РФ знаходить шляхи для ввезення в країну мікроелектроніки та інших західних запчастин.

У підсумку за час повномасштабної війни з Україною масштаби виробництва зброї в РФ зросли. За словами високопоставленого чиновника одного із західних оборонних відомств, якщо раніше росіяни могли випускати 100 танків на рік, то зараз ця кількість подвоїлася.

Західні чиновники також схильні вважати, що РФ рухається до виробництва двох мільйонів артилерійських снарядів на рік. Представник Міноборони Естонії Кусті Салма зазначив, що наразі Росія виробляє більше боєприпасів, ніж США і Європа. За його оцінками, російське виробництво в сім разів перевищує західне.

Нагадаємо, американські чиновники заявили, що можуть уповільнити, але не зупинити контрабанду в РФ деталей, необхідних для виробництва ракет. У США і Євросоюзу є спільний список із 38 різних категорій товарів, експорт яких до Росії обмежений.

Ми також повідомляли, що за даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ від 13 вересня, Російська Федерація вже випустила по Україні понад 2000 ударних БПЛА типу Shahed і витратила на іранські безпілотники до ста мільйонів доларів.