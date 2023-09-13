Мішки не врятували: Нацгвардія ліквідувала на Херсонщині гордість РФ — танк "Прорив" (відео)

Російський новітній танк Т-90 був обкладений мішками з землею для додаткового захисту, але залишився без башти після удару бійців. У країні-агресорці його вважають "найкращим у світі".

Українські захисники "знешкодили" російський новітній танк Т-90 "Прорив" на Херсонському напрямі. Про це 13 вересня повідомила у соцмережах пресслужба Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

У пості йдеться, що нацгвардійці "нанесли точне вогневе ураження" ворожій техніці. Внаслідок удару вибухнув боєкомплект танку, і йому відірвало башту. Машину не врятували навіть мішки з землею, якими російські окупанти обкладають техніку для додаткового захисту.

"Ми продовжуємо боротьбу, щоб захистити нашу державу та повернути волю нашому народу. Ми переможемо в цій війні й повернемо нашу землю вільною та незалежною", — заявили в об’єднанні.

Т-90М "Прорив": що про нього відомо

Як писав Фокус, танк Т-90М "Прорив" — це найновіший та найсучасніший танк на озброєнні ЗС РФ. Робота над його розробкою розпочалася ще на початку 2010-х років, а договір про перше постачання був укладений сім років потому. Т-90М — це глибока модернізація радянського танка Т-72, наділена баштою нової форми, новим автоматом заряджання гармати, сучасною бортовою електронікою та комплексами динамічного захисту.

"Прорив" озброєний 125-мм гладкоствольною гарматою 2А46М-5. Боєкомплект складається з 40 снарядів, 22 з яких знаходяться в автоматі заряджання. Загалом було виготовлено приблизно сто танків. На початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ мали на озброєнні приблизно два десятки, і усі вони були знищені за перші місяці бойових дій. Т-90М виробляє єдиний російський завод — "Уралвагонзавод", розміщений в Нижньому Тагілі.

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо про захоплення "Прориву" в районі села Роботине в Запорізькій області. Журналіст Юрій Бутусов показав фото російської техніки, яка після "ювелірного удару" захисників залишилась майже цілою. Бійці окремого штурмового батальйону "Скала" захопили танк, який росіяни вважають своє найкращою розробкою.