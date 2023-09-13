"Як по лезу": українцям розповіли, чи чекати довгострокових відключень під час похолодання

За словами голови Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, через війну Україна залишилася без запасу потужності, а відремонтувати всі мережі за рік фактично неможливо.

Довгострокових відключень електрики в зимовий період можна буде уникнути, але багато чого залежатиме від певних чинників, серед яких не лише обстріли ЗС РФ. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час панельної дискусії в Медіацентрі Україна-Укрінформ 13 вересня.

За його словами, за низьких температур у зимовий період можливі деякі обмеження на вживання електроенергії, адже через війну Україна втратила запас потужності. Водночас, за певних обставин вони будуть не довгостроковими.

"Взимку, якщо температури будуть -10 градусів, а ніяких обстрілів не буде, то ситуація буде, як по лезу. Кожен блок, який пішов в аварійний ремонт, буде розгойдувати це лезо в бік того, що когось треба відключити", — ідеться в повідомленні.

Окремо Олександр Харченко зазначив, що повністю відновити всю енергосистему за рік неможливо, адже необхідне обладнання, як виявилося, не так просто знайти. Перший автотрансформатор, який було придбано в рамках програми відновлення, прибув на територію України тільки 12 вересня.

"Чи будуть складнощі? Будуть. Чи будуть обмеження поставок? Я впевнений, що вони будуть", — продовжив директор Центру досліджень енергетики.

В енергетиків є певні сценарії, за яких вони повинні будуть негайно реагувати на надзвичайні ситуації. Також будуть мобільні ремонтні групи, які повинні будуть негайно вирішувати проблему. Це може допомогти зробити відключення не такими тривалими, як очікується.

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Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що в Міненерго відповіли, за яких умов почнуться відключення з 1 жовтня, про які напередодні повідомили ЗМІ в мережі. У Міністерстві енергетики пояснили, що розробили графіки відключень заздалегідь через досвід несправедливого розподілу світла минулої зими.