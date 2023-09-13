У школах Чехії запровадили вивчення української мови як другої іноземної

Після початку війни майже півмільйона українців виїхали до Чехії. З нового навчального року діти-біженці отримали можливість продовжити вивчення рідної мови в місцевих школах.

З 1 вересня 2023 року в деяких чеських школах з'явилися зміни в розкладі. Українську мову тепер вивчатимуть як другу іноземну, якщо в школі набереться достатня кількість охочих учнів, а школа має у своєму розпорядженні викладачів із відповідною кваліфікацією. Про нововведення в чеській шкільній освіті повідомило видання ProUkrainu.

Зазвичай чеські діти в школі крім англійської мови вивчають німецьку, іспанську, французьку або російську. Кожен навчальний заклад самостійно ухвалюватиме рішення про те, яку мову включати до навчальної програми. Тепер українські діти, які навчаються в чеських школах зможуть продовжити вивчення рідної мови.

Після початку повномасштабного вторгнення майже півмільйона українців виїхали до Чехії та отримали там статус біженця. За чеськими законами, діти-біженці віком від 5 до 15 років, які перебувають у країні понад три місяці, зобов'язані відвідувати школу. Але через наплив біженців, багато батьків зіткнулися з нестачею місць у навчальних закладах, особливо у великих містах. Тому багато українських школярів продовжують навчатися онлайн у своїх школах в Україні.

Школа Бреславської

Коли проблема освіти маленьких українців у Чехії стала очевидною, виникла ідея створити спеціальну школу для біженців, які після початку війни приїхали до Чехії. Українка Оксана Бреславська, яка вже 26 років мешкає в Празі, заснувала школу для біженців, яким не вистачило місць у чеських школах.

Оскільки бюджет України не передбачає видатки на освіту українців за кордоном, школа існує на гроші від приватних спонсорів та благодійних організацій. Зараз у школі навчається 96 дітей. Уроки ведуть 11 українських вчителів, теж біженців. Ще одна вчителька давно живе в Чехії і викладає чеську мову.

Діти вивчають усі предмети, які передбачені програмою. Додатково з ними працює психолог.

Приміщення для уроків надаються безкоштовно в інших школах і в церкві. Українські діти починають заняття в другій половині дня, після того як у чеських школярів закінчуються заняття.

Нагадаємо, що в Міносвіти розповіли, у якому форматі навчатимуться діти в Україні цього навчального року.

Також Фокус розповідав, які зміни в програмі та розкладі чекають на українських школярів.