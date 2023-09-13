Росія створила дешевий аналог дрона "Ланцет", – ЗМІ (фото)

Фахівці зазначили, якщо порівнювати новий дрон із "Ланцетом", новий безпілотник "Скальпель" має на 2 кг більше корисного навантаження.

Росія розробила дрон-камікадзе "Скальпель" довжиною 650 мм, який є аналогом дрона "Ланцет". Про це інформує Defense Express.

Створенням апарату займалися представники конструкторського бюро "Восток". Дрон отримає відсік корисного навантаження діаметром 125 мм і довжиною 650 мм. Такі характеристики нададуть можливість оснастити його різними бойовими частинами загальною вагою до 5 кг.

Безпілотник має максимальну злітну вагу до 10,5 кг. Він, за інформацією видання, розвиває швидкість до 120 км і дальність польоту до 40 км. Для запуску використовують катапульту.

Фахівці зазначили, якщо порівнювати новий дрон із "Ланцетом", він має на 2 кг більше корисного навантаження. У нього також й більша на 10 км/год крейсерську швидкість.

дрон-камікадзе "Скальпель" Фото: Defense Express

Час баражування "Скальпеля" не розголошують. Вартість безпілотника також засекречена. Експерти все ж вважають, що значна кількість компонентів дрона мають іноземне походження. Росія вже тривалий час використовує у своєму озброєнні, включно із дронами, цивільну електроніку, яку важко зупинити санкційними заходами.

На рівні державних ЗМІ РФ розробники повідомили, що вже організували льотні випробування цього баражуючого боєприпаса. Вони наче отримали заявки від декількох підрозділів. Розробники підтримують зв'язок із російськими військовими, щоб вдосконалити засіб для вбивств.

Нагадаємо, 13 вересня американське видання The Washington Post повідомило, що Росія значно збільшила виробництво ударних безпілотників "Ланцет" і частіше застосовує їх на полі бою. У такий спосіб окупанти намагаються зупинити український контрнаступ.