У Росії повідомили відразу про три атаки безпілотників на Брянську область

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що атакували нібито українські БПЛА. У Міноборони РФ підтвердили, але знищення лише одного дрона.

У ніч на 14 вересня безпілотники атакували Брянську область РФ. Загалом було три атаки, про що повідомив губернатор Олександр Богомаз у Telegram.

Про першу атаку Богомаз написав о 00:47. За його словами, два дрони було збито над Брасівським районом і над Стародубським муніципальним округом.

"Над Брасівським районом і над Стародубським муніципальним округом знищено два безпілотні літальні апарати літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає", — повідомив він.

Потім, уже о 01:29, як заявив Богомаз, було збито ще один безпілотний літальний апарат над Карачевським районом Брянської області. Постраждалих і руйнувань також, за його словами, не було.

Після цього, о 02:00 губернатор повідомив, що над Брянським районом знищено ще один безпілотник.

"Силами ППО Міністерства оборони РФ над Брянським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — повідомив Богомаз.

За його словами, всі три атаки нібито були здійснені Україною.

Зазначимо, що Міністерство оборони РФ також заявило про знищення безпілотника в небі над Брянською областю, також звинувативши в усьому ЗСУ.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, що 8 вересня повідомлялося, що в Брянську зграя БпЛА вдруге атакувала завод мікрочіпів для бойової електроніки. Завод "Кремній Ел" у Брянську — другий за величиною в Росії з виробництва електроніки в Росії. Тут випускають деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".