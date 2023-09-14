Для оборони від агресора: Болгарія побудує нову базу НАТО за $55 млн

Частину коштів для створення об'єкту наддасть НАТО, а чисельність офіцерів може зрости до 1 500 осіб у мирний час.

У Болгарії до 2025 року планують побудувати військову базу для розміщення багатонаціональної бойової групи НАТО. ЇЇ вартість складатиме понад 100 мільйонів левів (55 мільйонів доларів). Про це повідомляє BTA.

Проєкт передбачає облаштування складів для зберігання техніки, казарм та доріг.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев під час слухань у парламентському комітеті з питань оборони сказав, що база матиме вигляд невеликого містечка, проте точне місцезнаходження ще не затвердили. Повідомили лише, що її розташують в регіоні Ямбол на південному-сході країни.

Також відомо, що проєкт фінансуватимуть із бюджету Болгарії, а частину необхідних коштів для будівництва наддасть НАТО.

"Людям немає про що турбуватися, є можливості для економічного і соціального розвитку регіону під час будівництва такої інфраструктури", — зазначив Тагарев.

За його словами, більшість офіцерів у багатонаціональній групі будуть з Італії. Група виконуватиме оборонні функції у разі загрози з боку агресора.

Наразі на американській військовій базі у Ново-Село в Болгарії знаходяться близько 1000 військових Альянсу. Міністр оборони пояснив, що після закінчення будівництва нової бази численність може зрости до 1500 військовослужбовців.

Говорячи про ситуацію в Україні, Тодор Тагарев зазначив, що "війна, схоже, не наближається до свого завершення". Він заявив, що підтримку України потрібно продовжувати, аби країна могла захистити свій суверенітет й територіальну цілісність.

Нагадаємо, у статті Стейна Мітцера і Юста Оліманса про військову допомогу Болгарії Україні зазначили, що Болгарія допомогла Києву в один із найскладніших етапів повномасштабної війни. Оборонні підприємства працюють цілодобово, щоб забезпечувати українську армію потрібними боєприпасами.