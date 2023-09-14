"Законна ціль": Гуменюк оцінила пошкодження російських кораблів у Севастополі (відео)

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, великий десантний корабель став "вже не таким великим". Внаслідок ударів також постраждав Севастопольський завод, тому росіянам наразі ніде ремонтувати ушкоджені кораблі.

Російська Федерація навряд чи зможе відновити десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону", які були пошкоджені внаслідок удару ЗСУ по Севастополю. Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила 14 вересня в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"За попередніми оцінками експертів, з того, що ми вже могли побачити, скоріш за все, великий десантний корабель став вже не таким великим і навряд чи буде кораблем. Те, що стосується підводного човна — ушкодження досить суттєві і відновлення їх потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема, якими і хизувався той самий судноремонтний завод", — сказала речниця.

Внаслідок удару ЗСУ, за словами Гуменюк, Севастопольський судноремонтний завод також постраждав. Наразі росіянам ніде ремонтувати свої ушкоджені кораблі.

Маневри ВМФ РФ у Чорному морі

Ворожі кораблі у Чорному морі продовжують маневрувати, щоб сховатися від можливих атак, адже райони базування стали для них не такими безпечними.

"Вони зараз побоюються, що пункти базування для них вже не є такі безпечні, як вони раніше для себе думали. Зараз можемо спостерігати їх розосередження по Чорному морю. Корабельне угруповування тримається в районі, який поки що вважає для себе більш-менш безпековим — це на відстані 100 морських миль від контрольованого Україною берега", — пояснила Наталія Гуменюк.

Ситуація з мостами, що ведуть у Крим

Як зазначила речниця, ситуація з ремонтом Кримського мосту складна, оскільки не дозволяють погодні умови, а обстановка постійно напружується. За її словами, альтернативні шляхи логістики, які намагається використати ворог, відстежуються українськими військовими.

"Також ті мости, які називають Чонгарським, Генічеським – вони також не здатні функціонувати в повній потужності, вони ледь витримують пасажирські перевезення", — додала речниця.

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Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, чим вдарили по ВДК "Мінськ" і підводному човні РФ у Криму. Військові об'єкти РФ у Севастополі вважалися найбільш охоронюваними в Криму, але далекобійні ракети виявилися ефективнішими.

Крім того, з'явилися супутникові знімки Севастопольського морського заводу. Оприлюднено знімки, зроблені 12 і 13 вересня — до та після атаки на завод. На них видно пошкодження одного із суден.