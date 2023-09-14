СБУ затримала в Херсоні коригувальницю, яка працювала на депутата з РФ

Після звільнення міста підозрювана запропонувала депутату Державної думи Росії "допомогти" у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України.

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) затримали у Херсоні інформаторку, котра працювала на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого призначили "куратором" тимчасово окупованої частини області. Про це повідомили на офіційній сторінці служби.

Підозрюваною виявилась місцева жителька, яка у період захоплення Херсона підписалась на одну з соцмереж російського депутата. Так, після звільнення міста вона дистанційно запропонувала Кастюкевичу свою "допомогу" у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України.

Для цього вона обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників. Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості.

"Надалі ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона. За наявними даними, таким чином влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню", – розповіли у СБУ.

Під час обшуку в затриманої вилучено мобільний телефон із доказами діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі вона перебуває під вартою.

Нагадаємо, що вчора, 13 вересня, Служба безпеки України затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону.

Також вчора СБУ викрила усе керівництво районної військово-лікарської комісії на масштабній корупційній схемі. Посадовці підробляли документи для ухилянтів, налагодивши масову видачу довідок про непридатність.