У Білорусі пройдуть масштабні військові навчання наприкінці вересня, — "Беларускі Гаюн"

У підрозділах проводяться заняття з "профілактики негативного інформаційного впливу" на особовий склад. Військових у Білорусі вчать "розпізнавати недостовірну інформаціюʼ

Наприкінці вересня цього року Збройні сили Білорусі планують провести масштабні двосторонні військові комплексні навчання. Про це заявив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони країни Валерій Ревенко, пишуть аналітики моніторингової спільноти "Беларускі Гаюн".

Про майбутні навчання нібито було повідомлено держав-учасниць ОБСЄ в рамках Віденського документа 2011 року.

За даними проєкту, у навчаннях будуть задіяні підрозділи:

6-ї механізованої бригади;

11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);

19-ї механізованої бригади (у тому числі 191-а група артилерії);

120-ї механізованої бригади;

336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.

Наразі проходить активна підготовка до майбутніх навчань. Проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки.

Також у підрозділах проводяться заняття з "профілактики негативного інформаційного впливу" на особовий склад. Військовослужбовцям надали алгоритм розпізнавання недостовірної інформації, а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами.

"За нашою інформацією, підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади (на озброєнні – РСЗВ "Смерч" та "Полонез") вже почали переміщатися до району проведення навчань", — додає "Гаюн".

Нагадаємо, нещодавно видання Financial Times повідомило, що НАТО проведе найбільші військові навчання з часів Холодної війни. Вони пройдуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії взимку-навесні 2024 року. Навчання є частиною нової стратегії навчання, згідно з якою військовий альянс проводитиме два великих навчання щороку замість одного.