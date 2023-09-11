Найбільші з часів Холодної війни: НАТО планує провести масштабні військові навчання

Навчання пройдуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії взимку-навесні 2024 року. Вони є частиною нової стратегії навчання, згідно з якою військовий альянс проводитиме два великих навчання щороку замість одного.

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НАТО проведе наступної весни найбільші військові навчання з часів Холодної війни. Ця подія запланована на весну 2024 року. Про це повідомляє видання Financial Times.

Навчання Steadfast Defender пройдуть у лютому-березні на території Німеччини, Польщі та країн Балтії. Буде задіяно близько 41 тис. військовослужбовців, понад 50 кораблів, здійснено від 500 до 700 вильотів авіації.

НАТО хоче перевірити свою готовність дати відсіч потенційному російському вторгненню. Планується збільшити частоту таких навчань до двох на рік замість одного.

При цьому видання зазначає, що це будуть найбільші військові навчання НАТО з часу закінчення Холодної війни. Навчання також є першими з точки зору технічних можливостей: вони використовують реальні географічні дані для створення більш реалістичних сценаріїв для військ.

Нагадаємо, що військові кораблі НАТО в Середземному морі завершили навчання з проходження "складних" імітаційних мінних полів. Тренування відбулися на тлі блокади Росією Чорного моря після виходу із зернової угоди. У повідомленні видання йдеться про те, що Захід тисне на Росію, щоб вона припинила блокаду Чорного моря.

12 червня в Європі почалися найбільші в історії НАТО навчання з розгортання ВПС. В операції, що отримала назву Air Defender 23, брали участь понад 20 країн-партнерів, 10 тисяч військових і приблизно 250 літаків, зокрема новітні F-35.