У Європі розпочалися найбільші в історії НАТО навчання з розгортання ВПС — Air Defender 23

Небо над Німеччиною буде переповнене з 12 по 23 червня, оскільки у маневрах візьмуть участь близько 250 літаків понад 20 країн Альянсу.

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Північноатлантичний альянс проводить у Європі найбільші військово-повітряні навчання за історію свого існування. В операції, що отримала назву Air Defender 23, беруть участь понад 20 країн-партнерів, 10 тисяч військових та близько 250 літаків, у тому числі новітні F-35. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Маневри, які стартували у понеділок, 12 червня, продовжаться до 23 червня.

"Повітряний простір над Німеччиною буде переповнений військовими літаками протягом майже двох тижнів, починаючи з понеділка, оскільки НАТО проводить найбільші в історії альянсу повітряні навчання", — йдеться у повідомленні.

Розгортання такої кількості бойової авіації демонструє сили союзників НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. А перші навчання Air Defender були проведені у 2018 році, як реакція на анексію Криму російськими окупантами.

У масштабних навчаннях візьмуть участь чотири авіабази Німеччини, а також по одній у Нідерландах та Чехії. Вони пройдуть в повітряному просторі трьох регіонів — на півночі, сході та півдні Німеччини, перевіряючи здатність військово-повітряних сил НАТО реагувати на кризу в Європі на тлі підвищеної напруженості у відносинах з Росією. При цьому повітряний простір у цих локаціях буде закритий для цивільних літаків.

Коментуючи подію генерал-лейтенант люфтваффе Німеччини Інго Герхартц зазначив, що мета Air Defender 23 підвищити оперативну сумісність та готовність до захисту від безпілотників та крилатих ракет у разі нападу на міста, аеропорти чи морські порти на території країн НАТО. За його словами, попри наміри Альянсу захищати "кожний сантиметр" своєї території, під час навчань не буде відправлено жодного літака у бік Калінінграда.

Своєю чергою посолка США в Німеччині Емі Гутманн сказала, що навчання без тіні сумніву продемонструють спритність та швидкість союзних сил і покликані надіслати сигнал країнам, включаючи Росію.

"Я була б дуже здивована, якби будь-який світовий лідер, зокрема пан Путін, не взяв до уваги те, що це демонструє дух і силу цього альянсу", — заявила Гутманн.

Нагадаємо, 5 червня Росія розпочала військові навчання у Балтійському морі за участю 40 кораблів, 25 бойових літаків та 3 500 військовослужбовців. У зв'язку з цим командувач ВМС сил швидкого реагування НАТО адмірал флотилії Торстен Маркс 5 червня заявив, що Москва не поінформувала Альянс про початок маневрів, проте вони не стали несподіванкою.