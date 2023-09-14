РФ витратила $5 млрд на "Адмірал Нахімов", який із 1997 року на постійному ремонті, — ЗМІ

Корабель, на якому нібито 80 вертикальних пускових установок під ракети "Калібр" і "Оникс", не може вийти в море.

Влада Росії витратила 5 мільярдів доларів на крейсер "Адмірал Нахімов" під 80 ракет, де ще не перевірили реактори. Про це інформує Defense Express.

Ремонт цього судна триває з 1997 року. За інформацією російських пропагандистів, фізичний пуск двох реакторних силових установок фахівці кораблебудівного підприємства "Севмаш" планують у листопаді 2023 року.

Росіяни вважають, що сам факт запуску реакторів на крейсерах це вже початок масштабних випробувань. Таке тестування наче дозволить вивести крейсер в море. Судно планується зробити флагманом Північного флоту замість крейсера "Петр Великий", запланованого вже під списання.

Фахівці Defense Express зазначили, що на серпень 2023 року, як фіксували пропагандисти РФ, було витрачено понад 200 мільярдів рублів, або еквівалент 5 мільярдів доларів. Такі цифри вражають, адже навіть у США не витрачають такі кошти на новіші розробки. До прикладу, американські інженери створили революційний есмінець USS Zumwalt, використавши "усього" 4,4 мільярда доларів. Також новий есмінець класу Arleigh Burke може коштувати взагалі в 2-3 рази дешевше, аніж російські військові вже витратили на ремонт та модернізацію "Адмирала Нахимова".

Фото: Defense Express

Російські пропагандисти не зупиняються та заявляли, що цей атомний крейсер в результаті ремонту та модернізації має отримати аж 80 вертикальних пускових установок під ракети "Калибр" та "Оникс". У підсумку виявилося, що окупанти намагаються вивести судно хоча б на ходові випробування.

Нагадаємо, у квітні агентство ТАСС повідомило, що росіяни відмовилися від ідеї ремонту й модернізації старого крейсера "Петр Великий", оскільки це виявилося надто затратним. Єдиний важкий атомний крейсер ВМФ РФ відправлять на злам, а частина екіпажу увійде до складу корабля "Адмірал Нахімов", який проходить модернізацію.