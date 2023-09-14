У Києві розпочав роботу офіс Міжнародного кримінального суду, – генпрокурор Костін

Польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Києві – найбільше представництво установи за межами Гааги.

В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду (МКС). Його відкрили у Києві. Про це під час брифінгу повідомили генеральний прокурор Андрій Костін та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, йдеться на сайті Офісу.

"Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців", – зазначив Генпрокурор.

В Україні запрацював польовий Офіс МКС

"Закон має бути на передовій. І я думаю, що те, що ми бачимо у питаннях партнерства Міжнародного кримінального суду з Україною, розбудови партнерства з громадянським суспільством, з іншими державами-членами ООН, державними та недержавними учасниками МКС, — це не просто іскра. Це світанок нового часу, в якому ми повинні проявити, і ми проявляємо, витримку та наполегливість, аби наші слова не були порожніми словами. Їх відчувають постраждалі як в Україні, де я маю честь зараз бути, в так і в усьому світі", – сказав Карім Хан.

Польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Україні є найбільшим представництвом МКС (ICC) за межами Гааги.

Зазначають, що Андрій Костін подякував Каріму Хану за колосальну роботу, яку здійснюють МКС і його Офіс для притягнення до відповідальності винуватців міжнародних злочинів.

Результатом цієї роботи є історичний ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової, який майже пів року тому видав Міжнародний кримінальний суд.

"Він став результатом 5-ти місяців безпрецедентної співпраці між українським Офісом генпрокурора та Офісом прокурора МКС", – йдеться у повідомленні.

В Україні запрацював польовий Офіс МКС

Генпрокурор відмітив роботу команди МКС під керівництвом Бренди Голліс, яка працювала в Україні над розслідуванням низки тяжких злочинів безпосередньо на місцях. Він подякував за швидку реакцію команди МКС на підрив греблі Каховської ГЕС, коли буквально за 3 дні після вчинення злочину представники МКС разом з українськими прокурорами вже працювали на затоплених територіях Херсонщини.

"Ми повністю відкриті та прозорі. Надаємо усі необхідні матеріали, доступ до місць злочинів, доказів та свідчень. Робимо все від нас залежне, аби експерти Міжнародного кримінального суду мали змогу побачити наслідки злочинів агресора на власні очі і зробити власні неупереджені висновки", – зазначив Андрій Костін.

"На відміну від злочинного російського режиму, Україні нема чого приховувати. Ми сповідуємо принципи верховенства права та співпрацюємо на засадах взаємної довіри, відкритості та професіоналізму. Адже разом з усім цивілізованим світом ми об’єднані однією метою: забезпечити справедливе покарання агресора за всі скоєні злочини. Лише такий результат стане запорукою відновлення та збереження миру для України та всього світу", – констатував він.

Наразі в Україні зареєстровано понад 104 000 воєнних злочинів, їхня кількість збільшується щоденно.

Що відомо про створення Офісу МКС в Україні

Костін 4 березня розповів, що уряд ухвалив проєкт Угоди між Кабінетом міністрів та Міжнародним кримінальним судом про створення Офісу МКС в Україні.

23 березня у будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі відбулося підписання угоди про відкриття в Україні Офісу прокурора МКС. Тоді Костін підкреслив, що поява Офісу МКС в Україні "дозволить команді прокурора Хана більш інтенсивно та більш ефективно працювати щодо розслідування воєнних злочинів які були скоєні Росією проти українців".

Нагадаємо, ТАСС, посилаючись на відомчу базу розшукуваних, повідомило, що Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента Володимира Путіна.