Її розшукує Гаага: дитяча омбудсмен РФ провела зустріч із посланцем Папи Римського (фото)

За словами Марії Львової-Белової, зустріч була запланована для обговорення гуманітарних питань, пов'язаних із військовими діями та захистом прав дітей.

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Кардинал Маттео Дзуппі, спеціальний представник Папи Римського Франциска, провів зустріч із Марією Львовою-Бєловою, дитячим омбудсменом Російської Федерації, яку звинуватили в примусовій депортації українських дітей. Про це російська топ-чиновниця повідомила у своєму Telegram, опублікувавши спільні знімки з посланцем понтифіка.

На зустрічі, за словами Марії Львової-Белової, обговорювали гуманітарні питання, пов'язані з воєнними діями, а також захистом прав дітей.

"Впевнена, що християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні", — зазначила Львова-Бєлова.

Пост Марії Львової-Белової

Нагадаємо, що уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марія Львова-Білова незаконно усиновила українську дитину з окупованого Маріуполя Донецької області.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Крім російського диктатора суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

5 жовтня глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що із захопленої Херсонської області на півострів привезуть близько 5 тисяч дітей. За словами колаборанта, неповнолітніх українців нібито переміщують для "оздоровлення".

22 жовтня видання The New York Times опублікувало нові свідчення депортації українських дітей до Росії. Журналісти поговорили з 14-річною дівчинкою Анею, яка зараз живе у прийомних батьків у РФ. За її словами, українські волонтери хотіли вивезти її з Маріуполя в бік Запоріжжя, проте на російському блокпосту машину розвернули в бік Донецька.